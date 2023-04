Un morto nello scontro frontale tra auto sulla Palermo-Sciacca: donna ferita gravemente, traffico bloccato

Ancora un incidente mortale sulle strade italiane. Questa volta lo scontro, verificatosi in Sicilia, nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia, ha bloccato il traffico e ha causato un morto e cinque feriti, uno dei quali si troverebbe ricoverato in gravi condizioni. Una delle cause potrebbe essere la scarsa visibilità provocata dal fumo di alcune sterpaglie in fiamme.

L’incidente a Sambuca di Sicilia

Lo scontro ha avuto luogo nel primo pomeriggio di giovedì 13 aprile sulla statale 624 Palermo-Sciacca, nei pressi del bivio per Misilbesi, in direzione di Santa Margherita Belice, nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia, facente parte del libero consorzio comunale di Agrigento.

L’incidente ha coinvolto due vetture, una Peugeot e una Lancia Y, che si sono scontrate frontalmente. In seguito all’urto un uomo, che guidava uno delle due vetture in compagnia della moglie e della figlia, ha perso la vita.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale ha avuto luogo l’incidente, sulla statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia

In poco tempo sono accorsi sul posto i vigili del fuoco, numerose ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri del comando di Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belice.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Purtroppo per uno dei due conducenti, il 57enne Leonardo Alesi, i soccorritori non hanno potuto fare nulla, dichiarandone sul posto il decesso, avvenuto a causa dell’urto.

La moglie della vittima, una donna di 55 anni, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove sarebbe ricoverata in gravissime condizioni.

Una ragazza di venti anni, figlia della vittima, e i tre occupanti della seconda vettura, tutti originari di Palma di Montechiaro, sono invece stati trasportati al “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Traffico in tilt sulla statale 624

Secondo le prime ricostruzioni, il violento scontro sarebbe avvenuto a causa della scarsa visibilità presente su quella tratta, generata dai numerosi mucchi di sterpaglie che bruciavano nelle campagne circostanti.

In seguito all’incidente, la statale Palermo-Sciacca è stata chiusa per diverse ore e il traffico deviato nelle arterie secondarie, così da permettere all’eliosoccorso di atterrare sulla carreggiata per trasportare in ospedale i feriti.

Sul posto, in prossimità del km 68,600, è intervenuto anche il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione “nel più breve tempo possibile”.