Un morto nello scontro frontale tra auto e tir a Cerignola: la vittima aveva 50 anni, cordoglio sui social

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una tragedia si è consumata nella mattina di venerdì 30 giugno a Cerignola, in provincia di Foggia. Un 50enne a bordo della sua jeep è morto dopo essersi scontrato con un tir. L’automobilista, un noto parrucchiere, è deceduto sul colpo. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, che sui social sta inviando messaggi di cordoglio per la grave perdita.

Scontro tra auto e tir, un morto a Cerignola

Come ricostrusce ‘Foggia Today’, l’incidente è avvenuto alle 10:30 di venerdì 30 giugno lungo il Tratturello regione ponte di Bovino, una strada secondaria che collega Cerignola a Stornara.

La vittima, il parrucchiere Leonardo Difoggia noto ai più come ‘Dino’, stava viaggiando a bordo della sua Jeep Renegade quando – scrive ‘L’Attacco’ – si è scontrato con un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta.

Fonte foto: TuttoCittà.it Incidente mortale a Cerignola (FG). Una Jeep Renegade si è scontrata con un tir e il conducente, 50 anni, è morto sul colpo

Come ricostruisce la stampa locale, l’impatto è stato molto violento. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne alla guida della Jeep.

Il camionista a bordo del tir è rimasto illeso, ma si trova in stato di shock.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola e un’autogru del comando di Foggia, insieme alla polizia locale e i carabinieri. Le indagini sono ora condotte dall’arma.

Per il momento non sono note le dinamiche dell’accaduto.

Il cordoglio del sindaco di Stornara

Leonardo Difoggia era originario di Stornara ma viveva a Cerignola.

Il sindaco Roberto Nigro del Comune di Stornare ha diffuso una nota per esprimere il suo cordoglio per la morte del 50enne.

Le sue parole: “Non ci sono parole per descrivere la tragedia che ha scosso la nostra comunità. Abbraccio la famiglia e a nome di Stornara faccio le mie più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Dino”.

Chi era la vittima

Come riportato in apertura, Leonardo Difoggia era un parrucchiere molto stimato a Cerignola.

Proprietario del salone ‘Newlookmaker Dino’ di piazza Matteotti, ha lasciato nello sconforto anche i titolari del pub Safarà che sui social hanno scritto: “Ci scusiamo con i nostri clienti ma il Safarà stasera non passerà musica. Oggi è un giorno molto triste per la nostra comunità e di quel micromondo che è piazza Matteotti. È venuta a mancare una persona brillante, una persona positiva e propositiva. Una gravissima perdita. Addio Dino, ci mancherà il tuo sorriso, sei stato un grande“.

Nel mese di maggio Cerignola è stata colpita da un’altra tragedia: un uomo di 54 anni è morto dopo essersi scontrato con un tir a bordo della sua Fiat Panda.