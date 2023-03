Un morto nell'incidente tra Casalpusterlengo e Lodi sull'A1: schianto tra due tir, code e traffico bloccato

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Sangue sulla A1. In seguito a un incidente avvenuto la mattina di giovedì 2 marzo sull’Autostrada del Sole tra Casalpusterlengo e Lodi, in direzione Milano, un uomo è morto. I mezzi coinvolti sarebbero due tir. Rilievi in corso, traffico bloccato e code chilometriche.

Luogo e dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 10 sull’A1 tra i caselli di Casalpusterlengo e Lodi, all’altezza del polo logistico di Livraga a Lodi, in direzione Milano.

Più precisamente, al chilometro 36 del tratto autostradale, in prossimità di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato.

Fonte foto: Tuttocittà.it In rosso, cerchiato, il tratto dell’A1 tra Lodi e Casalpusterlengo, in direzione Milano, dove è avvenuto l’incidente

Il bilancio dell’incidente: un morto e un ferito

Nello scontro, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbero rimasti coinvolti due tir.

Il bilancio dell’incidente sull’A1 sarebbe di un morto e un ferito.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Chi è la vittima

La vittima sarebbe un uomo di 58 anni, morto sul colpo.

Illeso il 53enne che era alla guida dell’altro camion, secondo quanto riferito dall’agenzia LaPresse.

Traffico bloccato, code sull’A1

My Way di Autostrade per l’Italia ha reso noto che l’incidente ha causato, nell’immediato, code per 5 chilometri sull’A1.

Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Brescia, quindi proseguire sulla A4 Milano-Brescia in direzione di Milano, in alternativa si consiglia di percorrere la A22 Brennero-Modena in direzione di Verona, quindi proseguire sulla A4 verso Milano.

Percorsi inversi per chi è diretto verso Bologna.

Un altro incidente a Nardò

Una tragedia che avviene a poche ore di distanza dall’incidente consumatosi sulla strada provinciale 359 che collega Nardò ad Avetrana, tra Lecce e Taranto.

Lì, un uomo di 35 anni è morto mentre guidava la sua moto, dopo uno schianto con un furgone.