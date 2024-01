Un morto nell'incidente sulla statale Modica-Pozzallo vicino Ragusa: sei feriti nello scontro tra due auto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragico Capodanno sulle strade vicino a Ragusa: un uomo è morto e altre 6 persone sono rimaste ferite a seguito di un violento incidente avvenuto nella serata di lunedì 1 gennaio sulla statale 194 Modica-Pozzallo.

L’incidente sulla statale 194 Modica-Pozzallo

Secondo una prima ricostruzione, uno scontro frontale avrebbe coinvolto una Opel Corsa diretta a Modica e una Fiat Tipo, che viaggiava verso Pozzallo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, numerose ambulanze del 118, carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Modica e la Polizia di Stato.

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e i carabinieri stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto, come riportato da Ansa.

La vittima e i feriti

La vittima è un uomo di 74 anni originario di Siracusa, Angelo Giudice, ex primario dell’Unità Operativa complessa Chirurgia dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

I 6 feriti, tra i quali anche 2 bambini, sono stati trasferiti nei pronto soccorso degli ospedali Nino Baglieri di Modica e Giovanni Paolo II di Ragusa.

4 sarebbero in codice rosso. Uno dei minori, di nove anni, è ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata.

La salma del medico siracusano, specialista di chirurgia toracica, si trova all’obitorio dell’ospedale di Modica.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

“Il mondo della medicina, delle associazioni e del volontariato siracusano oggi perdono un grande protagonista, altruista e competente. Persona luminosa e affabile, Angelo si è preso cura di decine di pazienti e ha donato le sue abilità alla città di Siracusa, svolgendo un ruolo primario durante la pandemia e nell’ambito della Protezione civile comunale”, ha comunicato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, esprimendo cordoglio.