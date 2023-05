Un morto nell'incidente sulla Maremonti di Siracusa: schianto tra auto e trattore, interviene l'elisoccorso

Incidente stradale a Siracusa. Nella mattinata di venerdì 19 maggio, un uomo ha perso la vita nello scontro tra la sua auto e un trattore lungo la Sp 14. Si indaga sulle cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi nel violento impatto, che ha portato alla morte di uno dei due conducenti.

La dinamica dell’incidente

Sembra che l’uomo rimasto coinvolto nell’incidente, nella mattina di venerdì 19 maggio stesse percorrendo la strada provinciale 14 da Siracusa in direzione Canicattini Bagni.

La vittima, alla guida della propria auto, si sarebbe scontrato sulla Maremonti con un trattore, che proveniva dalla direzione opposta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente, lungo la Sp 14 in direzione Canicattini Bagni

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo scontro e se si tratti di un errore della vittima o del conducente del trattore.

In ogni caso, i due mezzi si sono scontrati frontalmente: l’automobile sarebbe stata coinvolta in un violento impatto contro la ruota anteriore sinistra del mezzo agricolo che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.

I soccorsi sul posto

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, ma le condizioni dell’uomo sono da subito apparse molto gravi.

Per questo motivo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, per poterlo trasportare più velocemente all’ospedale più vicino, ed è stato chiuso il tratto stradale interessato per agevolare i soccorsi.

Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Dopo diversi tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le gravi lesioni riportate nello scontro, infatti, sono risultate fatali.

Altro incidente mortale

Due giorni prima, nella mattinata di mercoledì 17 maggio, un altro uomo aveva perso la vita in uno scontro a Torino.

Il sinistro stradale era avvenuto in corso Regio Parco, nei pressi del cimitero monumentale del capoluogo piemontese.

La vittima, Norberto Rossi, un uomo di 72 anni, era morta sul colpo dopo essersi scontrata prima contro un furgone e poi contro un muro, mentre guidava la propria auto.

L’ipotesi è che l’uomo, residente a Settimo Torinese, abbia avuto un malore improvviso.

A bordo della vettura c’erano anche 2 adolescenti, che non avrebbero riportato nessuna ferita dopo l’incidente.