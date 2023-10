Un morto nell'incidente sull'autostrada A14 a Montemarciano vicino Ancona: traffico bloccato e lunghe code

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14 tra Montemarciano e Senigallia, in provincia di Ancona, nella mattinata di venerdì 27 ottobre.

Cosa è successo a Montemarciano

Un uomo è morto nella mattinata di venerdì 27 ottobre, attorno alle ore 10, nel tratto di autostrada A14 compreso tra Montemarciano e Senigallia, in direzione nord.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Ancona Today’, sembra che a essere investito sia stato un automobilista. L’esatta dinamica dell’incidente, però, è al momento ancora da stabilire.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale mortale è avvenuto nel tratto di autostrada A14 compreso tra Montemarciano e Senigallia, in direzione nord.

I soccorsi sull’autostrada A14

Sul luogo dell’incidente stradale, per prestare i soccorsi, sono intervenuti il personale del 118, la Polizia e i Vigili del Fuoco.

La situazione traffico sull’autostrada A14

In seguito all’incidente mortale avvenuto sull’autostrada A14, Autostrade per l’Italia ha segnalato che ci sono 3 chilometri di coda in direzione Bologna.

Come riportato dal ‘Corriere Adriatico’, attorno alle ore 12 il traffico è tornato alla normalità. La dinamica dell’incidente resta ancora al vaglio della autorità preposte. Sull’intero tratto marchigiano dell’A14 sono segnalate forti raffiche di vento.