Un morto nell'incidente sull'autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari, coinvolte auto e tir: 6 feriti, uno grave

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È di un morto e diversi feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 del mattino di martedì 6 febbraio sull’autostrada A12, tra Rapallo e Chiavari.

La situazione dei feriti dopo l’incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, le persone rimaste ferite nell’incidente avvenuto sull’A12 sono 6.

Uno dei feriti sarebbe gravissimo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A12, tra Rapallo e Chiavari, in prossimità della rampa autostradale di uscita di questa ultima cittadina, in direzione Livorno.

La dinamica dell’incidente in A12

Secondo le prime informazioni sulla dinamica dell’incidente riportate da ‘La Repubblica’ un minivan con 9 operai (tutti stranieri) a bordo, che viaggiava in direzione di Livorno, si sarebbe ribaltato e avrebbe fatto un testa-coda, rimanendo sulla stessa carreggiata ma in direzione opposta.

A quanto pare gli operai sarebbero scesi dal veicolo e due di loro, soprattutto per il buio, sarebbero stati travolti dalle vetture che arrivavano. Uno sarebbe stato colpito dalle parti del veicolo sparate dall’urto violento.

Altri 5 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento successivo.

Le ripercussioni sul traffico sull’A12

In seguito all’incidente, l’autostrada A12 risulta paralizzata nel tratto Lavagna-Chiavari, con deviazione del traffico sull’Aurelia: la Polstrada ha segnalato 4 chilometri di coda tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Risultano altri 3 chilometri fra Sestri Levante e Chiavari in direzione Genova.

La nota dell’Asl sull’incidente tra Rapallo e Chiavari

In una nota stampa, l’Asl4 ha fatto sapere, in relazione all’incidente sull’A12 tra Rapallo e Chiavari, che “sono stati accolti nel Pronto Soccorso di Lavagna 5 feriti con codici di gravità minori, tutti in condizioni stabili e in corso di cure”.

Nel comunicato si legge ancora: “Per quanto riguarda le difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri aziendali di Lavagna e Sestri Levante da parte del personale sanitario, si informa che sono stati organizzati spostamenti tempestivi di operatori per garantire la continuità in primis dei servizi di emergenza urgenza, tutti regolarmente funzionanti. Potranno registrarsi invece ritardi o rinvii di prestazioni programmate, sia ospedaliere che ambulatoriali, specialmente durante la mattinata. Le Direzioni stanno monitorando tutti i servizi e intervenendo al meglio delle possibilità”.