Un morto nell'incidente auto-tir sull'A4 a Mestre in direzione Milano: coinvolti due bimbi, code in autostrada

Un incidente che si è trasformato in poco tempo in tragedia. La vittima, un uomo di nazionalità svizzera, stava viaggiando lungo la A4 a bordo della sua auto insieme alla sua famiglia quando improvvisamente si è scontrato con un tir fermo in una piazzola di sosta. Il conducente dell’autovettura è morto sul colpo. Lo scontro ha avuto luogo nel primo pomeriggio di giovedì 13 luglio nella zona di Dolo, nei pressi di Mestre.

Auto contro tir sulla A4, un morto e tre feriti

Come riporta ‘Venezia Today’, alle 12:15 di giovedì 13 luglio un’auto con a bordo un uomo, una donna e due bambini si è scontrata con un tir nel chilometro 373+300 dell’autostrada A4 in direzione Milano.

Nello specifico, l’incidente si è verificato poco prima dell’area di servizio Arino Ovest di Dolo, a circa 15 chilometri da Mestre, in provincia di Venezia.

L’automobilista svizzero è morto sul colpo, mentre la donna a bordo e i due bambini sono rimasti feriti. Sul caso indagano gli uomini della polizia stradale di Mestre.

Una prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione fornita da ‘Ansa’, l’auto con a bordo la famiglia di origine svizzera si è scontrata contro un tir fermo in una piazzola di sosta.

‘Venezia Today’ aggiunge che l’autovettura si sarebbe incastrata sotto il mezzo pesante. Come già riportato, per il conducente non c’è stato niente da fare.

I soccorsi

Dopo l’incidente sono giunti sul posto gli uomini della polizia stradale di Mestre per competenza territoriale insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari della Suem 118.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli operatori della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. I vigili del fuoco hanno estratto tutte le persone coinvolte dalle lamiere dell’auto.

La donna e i due bambini sono stati elitrasportati dalla Suem 118 presso gli ospedali di Padova e Mestre in gravi condizioni.

Le conseguenze sul traffico

L’incidente sulla A4 ha provocato non pochi disagi alla regolare viabilità dell’autostrada. Per favorire le operazioni di soccorso si è reso necessario fermare il traffico con code che hanno raggiunto i 10 chilometri in direzione Milano.

Altre code si sono formate anche nella direzione opporta, verso Trieste. Verso le 13:30 la carreggiata in direzione Milano è stata gradualmente riaperta al transito dei veicoli ma limitata a due corsie di marcia.

Nel giugno 2023 un altro grave incidente ha colpito la A4: due auto si sono scontrate all’altezza di Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza.

Due uomini sono stati sbalzati all’esterno delle loro vetture, e uno di loro è morto.