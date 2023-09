Un morto nell'incendio di una casa a Calasca Castiglione, fiamme dopo l'esplosione: forse una fuga di gas

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un uomo è deceduto all’interno della propria abitazione per un incendio che ha provocato anche il crollo parziale della struttura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella primissima mattinata a Calasca Castiglione, un piccolo Paese della Valle Anzasca, nei pressi del massiccio del Monte Rosa. Secondo le ipotesi le fiamme sarebbero scaturite in seguito a una forte esplosione, probabilmente una fuga di gas. Si indaga.

I fatti

A distanza di poche ore da un’altra fuga di gas con conseguente incendio, a Calasca Castiglione un uomo è deceduto in seguito a un’esplosione nella propria abitazione. L’uomo si trovava in casa, insieme ad altre due persone, quando verso le 4:30 del mattino si è originato un vasto incendio.

La casa di Calasca Castiglione in località Boretta, un Paese di circa 600 abitanti nella Valle Anzasca (Verbano-Cusio-Ossola), è stata in parte distrutta dalle fiamme ed è parzialmente crollata durante l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le ipotesi

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno lavorato per tutta la mattina con lo scopo di domare le fiamme. Queste, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state originate da un’esplosione.

Ora si indaga sull’origine dell’esplosione. L’ipotesi più probabile è quella della fuga di gas. Ogni anno infatti gli incidenti domestici sono 4,5 milioni, di cui 8 mila mortali e i più temuti sono proprio le fughe di gas (51%) e gli incendi (42%).

I soccorsi

I Vigili del Fuoco, avvertiti delle fiamme, sono giunti sul posto e hanno lavorato per ore per domare il fuoco e mettere in sicurezza la struttura. Infatti si è reso necessario prima pensare all’incendio, poi al deceduto all’interno dell’abitazione.

I soccorsi medici sono quindi intervenuti per estrarre l’uomo e trasportare in ospedale altre due persone, che risultano ferite in maniera lieve. La struttura della casa è parzialmente crollata, rendendo le operazioni più complesse.