Un morto e un ferito grave nell'incidente a Sciacca vicino Agrigento: auto incastrata tra due tir prende fuoco

Nella mattinata di martedì 5 marzo, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento, un’auto è rimasta schiacciata tra due tir. Una delle due persone a bordo della vettura è morta, l’altra è rimasta ferita.

Sciacca, Agrigento: auto compressa tra due tir, morta una persona e strada chiusa

Secondo una prima ricostruzione, la vettura sarebbe stata “compressa” dai due mezzi pesanti a causa di un tamponamento.

Uno degli occupanti dell’automobile non ce l’ha fatta, mentre l’altra persona a bordo è rimasta ferita.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, alcune ambulanze, gli uomini delle forze dell’ordine e anche l’elisoccorso.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. La stessa statale 115, nella mattina di martedì 5 marzo, era rimasta a lungo “off limits” all’altezza del chilometro 116 per via di una perdita di gpl in un impianto di carburanti.

Dopo la chiusura a scopo precauzionale, la strada era stata riaperta.

Incidente drammatico anche sulla A1

Poche ore prima dell’incidente verificatosi a Sciacca, è avvenuto un altro episodio tragico sulla strada.

Un uomo è deceduto in un tamponamento a catena tra tre camion accaduto sull’autostrada A1 a Calenzano, vicino Firenze. Feriti gli altri conducenti dei mezzi pesanti.

Il drammatico incidente si è verificato nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo nel tratto fiorentino dell’autostrada.

Secondo le ricostruzioni, il tamponamento è capitato intorno all’una di notte nella carreggiata in direzione sud all’altezza di Calenzano.

A perdere la vita è stato uno dei conducenti dei camion, un uomo di 64 anni. Feriti gli altri due camionisti (25 e 31 anni) che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze.