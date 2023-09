Un morto e un ferito dopo la caduta col parapendio in val Ridanna in Alto Adige: il sopravvissuto è gravissimo

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nuovo incidente mortale sulle montagne dell’Alto Adige. Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitati col parapendio in val Ridanna, in provincia di Bolzano. La tragedia si è verificata durante un volo in tandem.

Parapendio precipita in Alto Adige

La disgrazia si è verificata nella giornata di martedì 12 settembre 2023 in val Ridanna, in Alto Adige, vicino al confine con l’Austria.

Secondo quanto riporta Ansa, l’incidente te è accaduto verso mezzogiorno nei pressi di malga Prischer. Secondo una prima ricostruzione il parapendio sarebbe precipitato poco dopo il decollo.

Un morto e un ferito grave

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli elicotteri del soccorso alpino, ma per uno dei due non c’è stato nulla da fare, nonostante lunghi tentativi di rianimazione.

Ferito gravemente l’altro: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove versa in gravissime condizioni.

Altri tre incidenti col parapendio

La tragedia segue di poche ore altri tre incidenti col parapendio, fortunatamente non mortali, avvenuti nella giornata di lunedì 11 settembre sempre in Trentino Alto Adige.

Tre le persone rimaste ferite, tutti uomini di 85, 63 e 40 anni, in altrettante cadute in val di Fassa, in provincia di Trento.

Domenica 10 settembre altro tragico incidente: un basejumper bolzanino di 29 anni è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare dalla torre della rovina di Greifenstein, alle porte di Bolzano.