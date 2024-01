Un morto e due feriti nell'incidente col furgone rubato a Castellano vicino Fermo: schianto contro un albero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Grave incidente a Castellano di Fermo. Un ragazzo di 17 anni è morto e suo padre e suo cugino sono rimasti feriti dopo che il furgone su cui viaggiavano si è schiantato contro un albero. Rilevamenti successivi hanno scoperto che il mezzo era stato rubato la notte prima.

L’incidente a Fermo: morto un ragazzo di 17 anni

Attorno alle 5 della mattina di lunedì, in località Castellano di Sant’Elpido a Mare, nel comune di Fermo, una Fiat Panda furgonata con a bordo tre persone è uscita di strada schiantandosi contro un albero.

A bordo del furgone, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, si trovavano tre persone. Un ragazzo di 17 anni e un uomo di 46, padre e figlio entrambi posizionati nel sedile del passeggero della vettura, e un altro ragazzo di 24, nipote dell’uomo e cugino del 17enne.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui si trova la località dove è avvenuto l’incidente

Nell’incidente il ragazzo più giovane a perso la vita, morendo sul colpo per le ferite riportate nello schianto con l’albero. Il cugino e il padre sono invece rimasti feriti. I soccorritori del 118 li hanno portati in ospedale perché potessero ricevere le cure del caso.

Il furgone rubato il giorno prima

Sul luogo dell’incidente di Castellano di Sant’Elpido a Mare sono arrivati immediatamente, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri di Fermo per verificare che non fossero coinvolte altre vetture nel sinistro e che non vi fossero colpe terze per la morte del ragazzo di 17 anni.

Controllando la targa della Fiat Panda furgonata sulla quale viaggiavano i tre però, i militari hanno scoperto che risultava rubata. La denuncia era stata fatta poche ore prima, nella notte di domenica, a Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Le condizioni dei feriti dell’incidente di Fermo

I soccorritori dei vigili del fuoco e del 118 sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente di Castellano di Sant’Elpido a Mare per soccorrere i feriti ed estrarli dalle lamiere della Fiat Panda risultata rubata, su cui viaggiavano.

Constatata la morte del ragazzo di 17 anni, le ambulanze hanno immediatamente portato il padre e il cugino in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘ANSA’, sono gravi.