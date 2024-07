Un morto a Fragagnano vicino Taranto nello scontro tra furgoni nella rotatoria, a perdere la vita un giovane

Un ragazzo di 25 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto il primo luglio sulla provinciale che collega Fragagnano a Monteparano, in provincia di Taranto.

Scontro tra due furgoni in una rotatoria, un morto

Come riporta La Repubblica, l’incidente si è verificato all’altezza di una rotatoria intorno alle ore 15.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma dalle prime ipotesi sembrerebbe che uno dei due furgoni coinvolti non abbia rispettato la precedenza, causando l’impatto violento che ha causato il decesso del giovane.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’incidente è avvenuto sulla provinciale che collega Fragagnano a Monteparano, in provincia di Taranto

Il furgone su cui viaggiava la vittima, dopo lo scontro, è finito contro un’auto parcheggiata a bordo strada.

Il 25enne, originario di Taranto, è morto sul colpo.

Uno dei feriti è in gravi condizioni

I tre feriti, invece, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Uno di loro versa in gravi condizioni (è arrivato al pronto soccorso in codice rosso, massima gravità), mentre gli altri due hanno riportato ferite meno gravi e non sono mai stati in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere dei mezzi, e i carabinieri. Spetterà a loro ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e stabilire le responsabilità.

Un’altra vittima tra Otranto e Martano

In Puglia si sono verificati diversi incidenti stradali molto gravi nel giro di poche ore.

Nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì primo luglio, infatti, un motociclista di 29 anni di Otranto, ha perso la vita in un frontale con un’auto sulla strada che collega Otranto a Martano.

Un uomo di 69 anni, inoltre, è morto sulla statale 7 Ter Salentina tra Erchie e San Pancrazio Salentino a bordo di un motocarro Ape che si è scontrato con un furgone.