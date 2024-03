Un misterioso monolite è “apparso” sulla cima di una collina in Galles: il ritrovamento di un escursionista

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo che stava facendo un’escursione su una collina in Galles ha d’improvviso notato una strana struttura che non aveva mai visto prima: si tratta di un monolite, alto circa 3 metri, che sembra “apparso” dal nulla. Secondo l’escursionista “non c’erano tracce intorno all’oggetto”: il mistero impazza sui social.

Il misterioso monolite “apparso” in Galles

Pochi giorni fa Craig Muir, un uomo di Hay-on-Wye, un piccolo villaggio del Galles, nei pressi del confine con l’Inghilterra, ha deciso come suo solito di fare un’escursione verso Hay Bluff, una collina che si trova non distante dal paese, all’estremità settentrionale delle Black Mountains.

L’uomo, un costruttore locale, era quindi a passeggio sulla collina quando si è improvvisamente trovato davanti una cosa che non aveva mai visto prima sul quel promontorio: un monolite scintillante, alto circa 3 metri.

Fonte foto: ANSA Il monolite trovato nello Utah nel 2020: sui social molti utenti hanno notato come la struttura “apparsa” in Galles nei giorni scorsi sia in realtà la stessa che compare da anni in diversi luoghi del mondo

Muir ha quindi preso il suo smartphone per riprendere la scena, affermando di essere stato “preso alla sprovvista” quando ha notato quello che pensava fosse “una sorta di UFO”.

Le parole dell’escursionista

Nel suo video, Craig Muir ha tentato di descrivere l’oggetto davanti ai suoi occhi, che sembrava come “apparso” dal nulla: “Sembrava un metallo molto fine, quasi come un acciaio chirurgico. Inoltre, appariva perfettamente livellato e stabile, nonostante il forte vento presente”.

“Non sembrava che fosse stato gettato lì, invece è stato accuratamente sepolto nel terreno” ha poi continuato l’uomo, spiegando che non c’è modo di salire in macchina fino alla cima della collina, immaginando quindi che la strana struttura potrebbe essere stata portata lì da un gruppo di persone o lasciata in posizione da un elicottero.

Il problema però è che “non c’erano tracce evidenti intorno ad esso”. Una situazione che lo stesso Muir ha definito “misteriosa”, che però alcuni utenti sul web hanno già ricollegato a simili avvistamenti.

Le ipotesi sui social

Sui social molti utenti si sono sbizzarriti con le teorie, passando dagli alieni e un qualche artista che cerca di farsi pubblicità. Diverse persone hanno però notato come in realtà strutture simili sono apparse un po’ ovunque nel mondo negli ultimi anni.

Nel 2020, ad esempio, alcune persone a bordo di un elicottero avvistarono un monolite nel remoto deserto dello Utah, negli Stati Uniti. La struttura scomparve misteriosamente pochi giorni dopo.

Altri monoliti sono stati trovati in Cornovaglia, sull’Isola di Wight e a Glastonbury Tor, una collina nei pressi di Glastonbury sulla quale venne trovata una struttura simile a quella vista da Muir, sulla quale era però presente una scritta: “Not Bansky”.