Un francobollo per Italo Foschi il fascista che lodò l'omicidio Matteotti: è polemica sul fondatore della Roma

È polemica sull’emissione di un francobollo dedicato allo squadrista fascista e fondatore dell’As Roma Italo Foschi. Il caso è stato sollevato dall’ex ministro Carlo Giovanardi, membro della Consulta che presso il ministero del Made in Italy esprime il suo parere sulle emissioni di nuovi francobolli. Anche molti altri esponenti politici hanno contestato la celebrazione dell’ex gerarca.

L’iniziativa celebra i 140 anni dalla nascita (il 7 marzo 1884) di Foschi, originario di Corropoli (Teramo). Primo presidente e fondatore dell’As Roma, Foschi è citato tra i responsabili della persecuzione degli ebrei in Veneto, oltre ad aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana.

Tra i primi a contestare la scelta di dedicare un francobollo a Foschi, i senatori del Partito Democratico Francesco Verducci, vice presidente Commissione Antidiscriminazioni e Dario Parrini, vice Presidente Commissione Affari Costituzionali.

Abbiamo depositato un’interrogazione urgente al Ministro delle imprese e del made in Italy per revocare la scelta vergognosa di emettere un francobollo in omaggio al gerarca fascista Italo Foschi.