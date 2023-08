Un euro in più sullo scontrino per dividere la crepe in un bar di Lecce: nuova polemica sui social

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora una polemica sugli scontrini in quest’estate 2023. Complice il netto aumento dei prezzi, da settimane clienti arrabbiati condividono sui social foto di scontrini in cui segnalano prezzi gonfiati o strane aggiunte. Questa volta è successo a Lecce e il caso riguarda un euro di sovrapprezzo per tagliare a metà una crepe.

La denuncia

L’ultimo capitolo della “polemica degli scontrini” arriva da Lecce, in un bar di piazza Sant’Oronzo, nel centro storico della città salentina.

La denuncia arriva dal gruppo Facebook “Vivere Lecce”, che raccoglie segnalazioni di vario genere fatte da cittadini e turisti. A segnalare il nuovo caso una donna, che ha postato una foto di uno scontrino in cui appare un euro in più per dividere una crepe.

Un euro in più per dividere la crepe

L’episodio risale a domenica 20 agosto. La donna racconta di aver ordinato una crepe alla nutella e di aver chiesto al personale del bar di dividerla in due metà.

La sorpresa quando arriva il momento di pagare: sullo scontrino, oltre al costo della crepe, 4,50 euro, è segnato anche l’aggiunta di 1 euro per il “diviso”.

Le polemiche

Il post con la foto dello scontrino “incriminato” ha subito una valanga di commenti. Diverse le opinioni, molti si affidano all’ironia, “Portiamo i coltelli da casa o dividiamolo a morsi”.

Chi commenta si divide tra chi esprime indignazione, ritenendo assurdo il sovrapprezzo e chi invece sta dalla parte del locale e giustifica l’euro in più: per dividere qualcosa vengono usati piattino e posate che devono poi essere lavati.