Un enorme iceberg spaventa gli abitanti di un’isola canadese dell’Oceano Atlantico, il video è subito virale

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È diventato subito virale l’immenso iceberg che si è affacciato di fronte le case dell’isola canadese di Terranova affacciate sull’Oceano Atlantico settentrionale. Le immagini sono impressionanti perché sembrano uscite fuori da un film su eventi climatici estremi, il Titanic o addirittura il Trono di Spade. Quella in video è a tutti gli effetti un’enorme barriera di ghiaccio che, messa in confronto alle case sull’isola, sembra schiacciarle.

Iceberg gigante

I brevi video pubblicato su X, l’ex Twitter acquistato da Elon Musk, è presto diventato virale. Tra gli utenti che l’hanno ricondiviso anche Science girl, un profilo di divulgazione scientifica con 1 milione di follower e tanti altri. Il video non risale però a questi giorni, ma a luglio 2023.

Nel video si vide l’iceberg da una sola posizione, che incombe sulle piccole case dell’isola di Terranova, in Canada. In confronto a queste infatti è un gigante. Il video è presente in due versioni: uno zoommato e uno a campo largo. In entrambi i casi la grandezza dell’iceberg è evidente.

On the island of Newfoundland, Canada, people saw a colossal iceberg approaching the mainland. pic.twitter.com/AlzUaBZSNv — Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 2, 2023

Iceberg Alley

La presenza di iceberg giganteschi non è un fenomeno raro, soprattutto di fronte le coste di Terranova. Tanto è comune che l’acqua di fronte a Terranova e Labrador è stata rinominata “Iceberg Alley”.

In queste acque transitano frammenti più o meno grandi di ghiacciai della Groenlandia. Distaccandosi, anche a causa del cambiamento climatico, passano di fronte all’isola di Terranova.

Sempre meno iceberg

In video è presente forse uno degli ultimi iceberg giganti che l’isola di Terranova vedrà per molto tempo. Infatti rispetto al passato il numero di iceberg in passaggio nella Iceberg alley è diminuito drasticamente. A segnalarlo è stato National Geographic con tanto di numeri alla mano che riportano i casi di iceberg segnalati dalla Guardia costiera degli Stati Uniti e da una cooperativa di monitoraggio nata in seguito all’affondamento del Titanic (nelle cui vicinanze è recentemente imploso il Titan).

Secondo i dati riportati nel 2020 sono transitati solo 169 iceberg, mentre nel 2021 soltanto 1. Invece nel 2022 sono passati 58 iceberg. Numeri decisamente più bassi rispetto al 2019, quando gli iceberg segnalati furono 1.500. Tra le motivazioni della riduzione potrebbe esserci non soltanto il riscaldamento globale, ma anche altri fenomeni legati alle correnti oceaniche e a fenomeni naturali.