Un deltaplano e un parapendio si scontrano in volo in Valsugana: morto un turista tedesco a Vetriolo

Scontro in volo in Valsugana. Un deltaplano e un parapendio sono entrati in contatto nei pressi di Vetriolo. Il pilota del velivolo, un turista tedesco, è rimasto ucciso nello schianto a terra, mentre l’altra persona coinvolta non è in pericolo di vita.

Lo schianto in volo

Attorno alle 16:45 di sabato a Vetriolo, località del comune di Levico Terme in Valsugana, un deltaplano e un parapendio si sono scontrati a un’altitudine di circa 1600 metri, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Adnkronos’.

Entrambe le persone coinvolte, il pilota del deltaplano e la persona che si era lanciata con il parapendio, sono quindi precipitate al suolo, ma il secondo è riuscito ad aprire la vela di emergenza che ne ha attutito la discesa.

Fonte foto: Tuttocittà Vetriolo, la frazione di Levico Terme vicino alla quale è avvenuto lo scontro in volo

L’incidente è accaduto sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno visto prima il velivolo e il parapendio schiantarsi e poi i due uomini cadere al suolo.

I soccorsi immediati

La presenza di diverse persone a terra ha permesso ai soccorsi, coordinati dalla centrale unica di Trentino emergenza, di essere avvisati immediatamente dopo lo scontro aereo e di intervenire prontamente.

Le chiamate arrivate al 112 hanno immediatamente fatto attivare le strutture di emergenza e in breve tempo un elicottero è stato in grado di alzarsi in volo per mettersi alla ricerca dei due uomini caduti a terra.

Il primo a essere individuato è stato l’occupante del parapendio, che è stato recuperato dal tecnico dell’elisoccorso e dalla squadra di medici e sanitari a bordo. Poco dopo anche il deltaplano è stato avvistato.

La morte del pilota del deltaplano

Quando i soccorritori hanno raggiunto il relitto del piccolo velivolo però non hanno potuto che constatare l’avvenuta morte del pilota, un turista tedesco. Il trasporto della salma è stato poi eseguito dal personale del soccorso alpino e dei vigili del fuoco di terra.

Nel frattempo l’altra persona coinvolta nell’incidente è stata trasportata in elicottero fino all’ospedale Santa Chiara di Trento. I medici hanno immediatamente valutato le sue condizioni e non risulta che sia in pericolo di vita.