Un'auto si è ribaltata ed è finita contro un muro, un ferito e una tubatura del gas distrutta a Mignanego

I vigili del fuoco hanno soccorso un uomo incastrato nella propria vettura a seguito di un incidente. L’auto, di cui aveva perso il controllo, + andata a sbattere contro un muretto e nello scontro ha rotto una tubatura del gas. Il fatto è avvenuto a Mignanego, in via Trieste. Sul posto, oltre alle squadre di soccorso per l’uomo, è giunto anche il sindaco e una squadra di tecnici della fornitura del gas.

I fatti

Un incidente stradale ha coinvolto quattro palazzine. Il fatto è accaduto nella mattinata a Mignanego, un comune della città di Genova in Liguria. Nell’impatto l’auto ha colpito e distrutto una tubatura del gas, togliendo ai condomini l’accesso alla risorsa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tamponare la fuoriuscita del gas, spostare l’auto e aiutare l’uomo, rimasto incastrato vettura, per ricevere le cure necessarie.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’auto si è ribaltata su via Triste, di fronte a una palazzina, a Mignanego

Le dinamiche

Spetta però ora alle forze dell’ordine indagare sulle dinamiche dell’incidente. Al momento infatti si è ricostruito l’evento in maniera parziale. Sembra che l’uomo alla guida, unico ferito che ha avuto necessità di cure, abbia perso il controllo dell’auto. Questa finita sulla corsia opposta e si è ribaltata.

La corsa dell’auto è finita contro un muretto basso, sormontato da una rete metallica e alcuni pali. Nello scontro però l’auto ha incontrato anche i tubi del gas legati al muretto, rompendone uno. Chi indaga deve però rispondere alla domanda su come questo sia avvenuto (come nel caso del giovane in motorino morto a Giarre) e decretare le responsabilità dell’incidente.

I soccorsi

Le dinamiche dell’incidente hanno reso i soccorsi dei vigili del fuoco più impegnativi. Infatti non sono le squadre accorse hanno dovuto estrarre l’uomo, rimasto incastrato, dall’auto ribaltata, ma anche fermare il gas. Necessaria la partecipazione di una squadra di esperti tecnici dell’Iren per la riparazione del danno.

Una volta estratto, l’uomo è stato condotto in ospedale. L’ambulanza si è ridetta verso l’Ospedale Villa Scassi e l’uomo è stato accolto con codice giallo, non in gravi condizioni.