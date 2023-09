Un'auto si è ribaltata con 4 ragazzi a bordo a Trieste, uno è grave: hanno sbattuto contro auto parcheggiata

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Violento scontro a Trieste tra un auto in movimento e una vettura parcheggiata e senza persone a bordo. L’impatto ha fatto ribaltare l’auto, una Panda di piccole dimensioni, con a bordo quattro ragazzi. Uno di loro è stato ricoverato in gravi condizioni (trauma cranico) all’Ospedale di Cattinara. Anche gli altri giovani sono in ospedale, ma con ferite più lievi.

I fatti

Intorno alle 07:00 del mattino di domenica, a Trieste, un’auto con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata. È accaduto in viale Miramare, ipoteticamente al ritorno da una festa dove i giovani si erano recati la sera prima.

A bordo dell’auto capovolta quattro giovani, di cui due minorenni. Il più grave, ricoverato in ospedale insieme agli amici feriti in maniera più lieve, ha 21 anni ed è di Monfalcone (Gorizia). Si trovava proprio lui alla guida della Panda.

Incidente domenica mattina, un'auto si è ribaltata in viale Miramare a Triste

Le dinamiche

Secondo la ricostruzione dei fatti (in fase di accertamenti), sembra che l’auto con a bordo i quattro giovani, una Panda, sia andata a sbattere contro un’auto parcheggiata correttamente in viale Miramare.

Lo scontro violento con la vettura ferma lungo la strada ha sbalzato la Panda in mezzo alla carreggiata. La forza dell’impatto e del movimento seguente ha fatto rotolare su un fianco la vettura, causando il blocco delle portiere.

I soccorsi

Avvertiti gli operatori del soccorso al Numero unico di Emergenza Nue112, su posto sono intervenuti insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco. I giovani erano bloccati all’interno dell’auto, per questo è stato richiesto il supporto di una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno smontato i sedili ed estratto i feriti.

Stabilizzati i giovani, sono stati tutti e quattro trasportati all’Ospedale di Cattinara. Il più grave, il 21enne alla guida della Panda, ha riportato un forte trauma cranico ed è ora monitorato dai medici della struttura ospedaliera.