Un’auto finisce in un laghetto a Montefano, Macerata: 2 morti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Due morti in un incidente avvenuto nella mattina di domenica 7 luglio a Montefano, in provincia di Macerata, nella Marche. Un’auto è finita in un laghetto per la pesca sportiva e le due persone che erano nell’abitacolo hanno perso la vita. Si lavora al recupero dei corpi.

La ricostruzione dell’incidente a Montefano

Erano circa le 10 quando un’auto si è inabissata nel laghetto del Cirdolo, adibito di solito alla pesca sportiva. Per le due persone all’interno della vettura non c’è stato nulla da fare.

Oltre ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Macerata, all’ambulanza di Filottrano e all’auto medica di Recanati, sono entrate all’opera anche le forze dell’ordine. Ancora da accertare le cause dell’incidente.

Fonte foto: tuttocittà.it La mappa del comune del Maceratese dov’è avvenuto il tragico incidente

Due vittime: chi c’era nell’auto finita nel laghetto

Alla guida dell’auto, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una coppia di anziani.

La macchina sulla quale viaggiavano, una Punto nera, stava attraversando la stradina che costeggia il lago quando all’improvviso ha svoltato e puntato lo specchio d’acqua, finendoci dentro. Come scrive il Resto del Carlino, si sarebbero sentite le urla della coppia che chiedeva aiuto mentre precipitava.

La tragedia è avvenuta davanti agli occhi di un gruppo di ragazzi che praticava pesca sportiva al circolo Wild Fish Azzoni.

I tentavi di recuperare i corpi: tragedia a Montefano

Gli stessi pescatori hanno tentato invano di raggiungere l’auto e salvare le persone intrappolate nel veicolo.

Non è stato però possibile. Sono in corso le operazione per recuperare i loro corpi.

Come detto, da accertare le cause di quanto successo: restano le ipotesi di atto volontario e, soprattutto, quella di un’incidente fatale per i due anziani.