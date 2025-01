Ultras della Turris assaltano il treno dei tifosi del Sorrento dopo la partita con pietre e fumogeni, 2 feriti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un gruppo di tifosi della Turris, squadra di calcio di Torre del Greco che gioca in Serie C, ha preso d’assalto un treno su cui viaggiavano i supporter del Sorrento, con pietre e fumogeni. Il convoglio è stato danneggiato e due persone sono rimaste ferite.

L’assalto al treno a Torre del Greco

Gli ultras della Turris, la squadra di calcio di Torre del Greco, in provincia di Napoli, hanno attaccato un treno che stava riportando a casa, dopo una partita, i tifosi del Sorrento.

Il match, valido per la 24esima giornata del girone C di Serie C, si era concluso 2-0 per il Sorrento, risultato pesante per la Turris che sta lottando per non retrocedere in Serie D.

Subito dopo la partita le due tifoserie avevano tentato di venire a contatto ma le forze dell’ordine, consapevoli che tra gli ultras delle due squadre esiste una rivalità, erano intervenute per separarle.

Le conseguenze dell’assalto al treno

I tifosi della Turris hanno attaccato il treno per Sorrento che si era fermato, in via eccezionale, proprio a Torre del Greco per far salire i tifosi della squadra ospite e riportarli verso casa.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, gli ultras avrebbero lanciato bottiglie, pietre, bastoni e altri oggetti contro i vetri del treno. Una volta sfondati i finestrini, avrebbero quindi tirato alcuni fumogeni all’interno del vagone.

La struttura del treno è stata gravemente danneggiata, con diversi finestrini sfondati. Due persone tra i tifosi del Sorrento presenti sul convoglio sarebbero inoltre rimaste ferite.

L’intervento della polizia e la ripartenza del treno

Pochi minuti dopo l’inizio dell’attacco sono nuovamente intervenute le forze dell’ordine, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e che i tifosi della Turris riuscissero a salire sul treno.

Solo a quel punto il convoglio è riuscito a ripartire e ha raggiunto poco dopo la sua destinazione finale, la stazione di Sorrento.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha seguito in ogni momento la vicenda e si è complimentato con le forze dell’ordine per la rapidità degli interventi e per aver gestito la situazione anche quando si è fatta critica.