Ufo, annuncio storico della Nasa: indagherà su oggetti e fenomeni non identificati. Qual è l'obiettivo

La Nasa ha dato un annuncio che farà la gioia degli appassionati di ufologia: l’agenzia sta lanciando uno studio su oggetti e fenomeni aerei non identificati, che al momento non trovano una spiegazione scientifica. L’indagine avrà una durata di nove mesi e partirà il prossimo autunno, e sarà finanziata con 100mila dollari.

Lo scopo dello studio della Nasa su Ufo e Uap

Lo scopo dello studio, come riporta il Guardian, è di raccogliere le informazioni pubblicamente disponibili sugli avvistamenti inspiegabili, per cercare di comprenderne la natura. I dati raccolti dal team indipendente saranno pubblici e non ci saranno dati militari classificati.

Il capo della missione scientifica della Nasa, Thomas Zurbuchen, ha affermato di non temere il rischio di un fallimento o di perdere credibilità all’interno della comunità scientifica, indagando su un tema controverso come quello dei fenomeni aerei inspiegabili.

Ufo e Uap, “un campo povero di dati”

Zurbuchen ha affermato durante un evento della National Academy of Sciences: “La nostra ferma convinzione è che la sfida più grande di questi fenomeni sia che si tratti di un campo povero di dati“.

A guidare il team che si occuperà della ricerca ci sarà David Spergel, presidente della Simons Foundation. Spergel ha affermato in una conferenza stampa che l’unico preconcetto sarà che gli Uap, Unidentified Aerial Phenomena ovvero fenomeni aerei non identificati, avranno probabilmente più spiegazioni.

Ufo e Uap, il rapporto del 2021

Non è la prima volta che l’attenzione della Nasa e dell’intelligence americana si soffermano sui fenomeni celesti inspiegabili, in tempi recenti. Nel 2021, gli 007 avevano pubblicato un rapporto in cui si affermava che non esistono prove dell’esistenza di forme di vita extraterrestre, ma allo stesso tempo vi sono moltissimi fenomeni senza tutt’ora una spiegazione.

Fonte foto: 123rf Il Pentagono, sede del quartier generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America

Sebbene infatti non sia ancora possibile definire o spiegare questi fenomeni, è innegabile che esistano moltissime prove e testimonianze. Il rapporto del 2021 aveva catalogato ben 140 oggetti volanti che il Pentagono non è stato in grado di identificare.