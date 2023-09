Ufficiale morto investito da un camion in retromarcia al porto di Salerno: lavorava per la Caronte&Tourist

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Due uomini della compagnia Caronte&Tourist sono stati investiti dal rimorchio di un camion in retromarcia sulla banchina del porto di Salerno. Una delle vittime, un ufficiale di 29 anni, è morto a seguito delle ferite riportate. Sul posto sono intervenute le autorità per effettuare i dovuti rilievi insieme al magistrato di turno.

Ufficiale morto investito da un camion nel porto di Salerno

La tragedia si è consumata giovedì 14 settembre su una banchina del porto di Messina, dove erano in corso le operazioni di carico sulla nave Cartour Delta della compagnia Caronte&Tourist.

Due operatori della compagnia sono stati travolti da un camion che si muoveva in retromarcia. Uno di loro è rimasto ferito e si trova in gravi condizioni. L’altro, purtroppo, è morto.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un ufficiale di 29 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion in retromarcia sulla banchina del porto di Salerno

Come riporta ‘Gazzetta del sud’, la nave era diretta a Messina.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Capitaneria di porto, a causare la tragedia sarebbe stato un malfunzionameto della ralla del camion, ovvero la parte metallica che connette il rimorchio al conduttore.

Le indagini: chi era la vittima

L’operatore morto dopo essere stato travolto dal camion si chiamava Antonino Donato, era di Messina e aveva 29 anni.

Donato era ufficiale di coperta proprio come il suo collega rimasto coinvolto nell’incidente e che ora si trova ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno in gravi condizioni. Non è noto quali ferite abbia riportato.

Sul posto è presente il pm, ma sono arrivati anche Ugo Vestri, responsabile della security, il presidente del sistema portuale Tirreno Centrale Andrea Annunziata e altri funzionari.

Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

La rabbia dei sindacati

Come riporta ‘Quotidiano del sud’, sulla vicenda si è espresso Gerardo Arpino del sindacato Cgil di Salerno.

Le sue parole: “Non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro. Intanto esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima e del ferito”.

Anche la compagnia Caronte&Tourist ha espresso “enorme dolore” per la grave perdita di un ufficiale “da tutti ben voluto e apprezzato”.

Ancora morti sul lavoro, quindi, la tragica fine di un operaio di 52 anni all’aeroporto Marconi di Bologna, anch’egli investito da un mezzo pesante sulla pista.