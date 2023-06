Ufficiale della Marina muore a La Spezia durante l'addestramento, aveva 31 anni: l'ipotesi del malore

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Una tragedia a La Spezia ha colpito la Marina Militare. Un ufficiale, tenente di vascello, è morto a soli 31 anni durante un’immersione di addestramento. Gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’accaduto sono in corso, ma si ipotizza che il 31enne possa essere stato colto da malore.

Ufficiale della Marina morto durante l’addestramento

Come riporta ‘Ansa’, alle 10:30 della mattina di giovedì 29 giugno un ufficiale della Marina Militare di soli 31 anni è morto a La Spezia durante un’immersione di addestramento.

Michele Savarese, questo il nome del tenente di vascello, stava partecipando ad un corso di specializzazione subacquea presso il Comsubin Teseo Tesei del Varignano.

La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello Michele Savarese, #MarinaMilitare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a #LaSpezia pic.twitter.com/KrS0jMd5dn — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) June 29, 2023

In quel momento Savarese stava svolgendo un’esercitazione propedeutica per ottenere l’abilitazione da operatore subacqueo.

In una nota della Marina Militare riportata da ‘Rai News’ leggiamo: “Il tenente di vascello Michele Savarese, celibe, era in servizio presso l’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano (La Spezia)”.

I soccorsi

Sul posto era presente il personale sanitario che è subito intervenuto per soccorrere il 31enne.

Gli operatori hanno tentato ripetutamente di rianimare Michele Savarese, ma dopo le opportune manovre non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il cordoglio delle istituzioni

Alle 14 del pomeriggio di giovedì 29 giugno, poche ore dopo la tragedia, il Ministero della Difesa ha diramato una nota per esprimere il cordoglio ai familiari dell’ufficiale morto tragicamente.

Nella nota diffusa sui social, leggiamo: “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello Michele Savarese della Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a La Spezia”.

Anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha inviato parole di affetto ai familiari e agli amici dell’ufficiale scomparso: “Un pensiero alla famiglia e agli amici di Michele Savarese, il giovane tenente di Vascello che ha perso la vita durante un corso di addestramento subacqueo. La Liguria si stringe alle donne e agli uomini della Marina Militare”.

L’ipotesi del malore

Per il momento non è dato conoscere le cause che hanno portato alla morte di Michele Savarese.

Secondo le prime indiscrezioni, gli investigatori stanno indagando per capire se il 31enne sia stato colto da malore o se si sia trattato di un incidente.

