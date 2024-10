Udine blindata per la partita Italia - Israele di Nations League patrocinata dal Comune: paura per il corteo

Sale la tensione a Udine per l’avvicinarsi della partita Italia – Israele di Nations League in programma al Bluenergy Stadium alle 20:45 di lunedì 14 ottobre. Alcune ore prima del match, che si terrà a porte aperte, sfilerà un corteo pro Palestina in cui confluiranno gli aderenti a un’ottantina di associazioni. Massiccio il piano di sicurezza che sarà messo in atto dalle forze dell’ordine. Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio alla partita.

Le misure di sicurezza per la partita Italia – Israele

L’area circostante lo stadio verrà bonificata già due giorni prima del fischio d’inizio. Verranno passati al setaccio lo stadio dell’Udinese e il palasport Primo Carnera. Tutta la zona verrà sorvegliata h24.

L’ultimo evento sportivo che verrà disputato in condizioni di normalità a Udine sarà la partita di basket femminile Apu – Ancona. Le forze dell’ordine chiuderanno al traffico una serie di strade, imponendo delle deviazioni. Saranno inoltre ridotte le aree destinate ai parcheggi.

Fonte foto: IPA

La zona rossa (che prenderà vita già nella serata di sabato 12 ottobre) sarà quella tutto attorno al Bluenergy stadium, dove l’accesso sarà vietato ai più: ammessi solo i giocatori dell’Italia e di Israele, con i rispettivi staff, e i mezzi dei vari operatori.

Allo stadio entreranno in funzione 450 stewards, che controlleranno in maniera certosina chiunque si recherà a vedere la partita.

Il corteo pro Palestina

Le limitazioni al traffico scatteranno anche nel centro storico di Udine dove dalle 17:00 alle 19:30 sfilerà il corteo dei pro Pal, con partenza da piazza della Repubblica.

Uno dei promotori del corteo in favore della Palestina è Andrea Di Leonardo, consigliere comunale di Avs. “Abbiamo registrato più di 80 adesioni, si tratta di gruppi regionali fiancheggiati da realtà del Triveneto e altri provenienti dal resto d’Italia”, ha raccontato Di Leonardo al Messaggero Veneto.

“Il corteo non sfiorerà la zona rossa, i fatti di Roma non si ripeteranno anche perché nella capitale la tensione è aumentata a seguito del divieto imposto alla manifestazione”, ha aggiunto Di Leonardo.

Il patrocinio del Comune di Udine

Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita Italia – Israele. Il sindaco Alberto Felice De Toni in precedenza aveva ritenuto di non dare il patrocinio per mantenere una posizione equidistante. Successivamente è arrivato il cambio di rotta.

“In questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un’occasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport”, ha spiegato all’Ansa il sindaco De Toni.