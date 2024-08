Ucraina sotto una pioggia di missili e droni russi: Putin promette un autunno infernale a Kiev, la situazione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pioggia di droni e missili sull’Ucraina. La Russia attacca a tappetto per il secondo giorno consecutivo. Vladimir Putin mostra i muscoli e lancia un messaggio chiaro: sarà un autunno di fuoco.

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo. Biden: “Mai successo di Mosca”

Nella giornata di lunedì sono state colpite 15 regioni ucraine. L’obiettivo russo è stato quello di danneggiare le infrastrutture energetiche. Almeno 200 i droni e missili lanciati. Nella notte Putin ha ordinato una nuova offensiva su larga scala.

Pronta la reazione della Casa Bianca. “Voglio essere chiaro: la Russia non avrà mai successo in Ucraina e lo spirito del popolo ucraino non sarà mai spezzato”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Gli Stati Uniti – ha continuato Biden – continueranno a guidare una coalizione di oltre 50 paesi a sostegno dell’Ucraina”.

Scattata l’allerta in tutta l’Ucraina

Nella notte tra lunedì e martedì, come riferito dall’agenzia Unian, i cieli ucraini sono stati invasi nuovamente da sciami di missili e droni, ed è scattata l’allerta aerea in tutto il Paese.

Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L’aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Nel distretto di Zaporizhia i droni hanno provocato un morto e due feriti.

Nel frattempo Mosca ha fatto sapere che le sue forze armate hanno sventato lo sbarco di un gruppo di sabotaggio e ricognizione ucraino sul Kinburn Spit, sulla costa marittima dell’estuario del Dnepr, nella regione di Kherson.

Secondo la Tass, che cita il Ministero della Difesa russo, nell’operazione sono stati uccisi oltre 10 soldati, tra cui mercenari stranieri provenienti dalla Polonia.

Almeno due morti, quattro feriti e cinque dispersi sono stati segnalati nella cittadina di Kryvyi Rih, città nell’oblast di Dnipropetrovsk, nell’est dell’Ucraina. Lo scrive il Kiev Independent.

Un missile – secondo quanto ha spiegato il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul – ha colpito un hotel. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

“L’operazione di salvataggio è in corso. Tutti i servizi di emergenza, comunali e medici stanno operando”, ha scritto su Telegram Yevhen Sytnychenko, capo dell’amministrazione militare distrettuale. Esplosioni anche a Kiev, come riportato dalla rivista ucraina ‘Strana’.

Il messaggio mandato da Putin

I bombardamenti delle ultime ore sono la risposta di Vladimir Putin all’offensiva ucraina a Kursk. Il numero uno del Cremlino, secondo gli analisti, sta attaccando a tappetto nel tentativo di dimostrare che non è stato scalfito dall’incursione dell’esercito di Kiev e per preannunciare che anche l’autunno imminente sarà infernale.

Altro particolare riguarda il momento dell’attacco su tutto il territorio ucraino: l’offensiva di Mosca è iniziata di lunedì, cioè quando gli uomini non mobilitati tornano al lavoro e le famiglie dei combattenti ucraini riprendono la routine settimanale.