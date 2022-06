Ucraina, si rade la barba davanti allo specchio: in casa c'è un missile russo inesploso

È diventato presto virale sul web e sui social il videoclip dell’uomo ucraino che si rade la barba con un missile inesploso conficcato nella sua cucina. Nel filmato, l’uomo gira per casa e si fa la barba come se nulla fosse, anche con un missile russo in cucina. La vita continua, dopotutto.

Il video virale sul web

Nel video, caricato su Reddit e su Twitter, l’uomo mostra agli utenti il buco nel soffitto in cui è entrato il razzo rimasto – fortunatamente – inesploso e racconta la sua strana convivenza con il missile.

Molti utenti hanno espresso preoccupazione per la presenza del missile. Altri, invece, un po’ per sdrammatizzare, si sono chiesti come mai l’uomo avesse un lavandino e uno specchio in cucina.

Le incredibili immagini del missile in cucina

L’ordigno è piovuto dal tetto, penetrando attraverso due piani prima di conficcarsi nel pavimento. Si tratterebbe di un missile privo di testata esplosiva.

Il missile avrebbe danneggiato un’altra abitazione circostante, lo scorso marzo, quando erano cominciate a circolare le prime incredibili immagini, prima della diffusione di quest’ulteriore videoclip.

I Russi tornano a colpire Kharkiv

Come nota La Repubblica, qualche dubbio sulla veridicità del video c’è. C’è chi, infatti, la ritiene una messinscena, chi invece è convinto che sia tutto vero. In ogni caso, è un simbolo della realtà vissuta da centinaia di migliaia di persone in Ucraina.

Fonte foto: ANSA In Ucraina un uomo “convive” con un missile russo in casa

Nella giornata di mercoledì 22 giugno le forze russe hanno colpito Kharkiv e la campagna circostante con colpi di artiglieria, uccidendo almeno 15 persone. Gli attacchi di martedì e mercoledì (22 giugno) sono stati i peggiori da molte settimane a questa parte.

Il fronte, ora, non riguarda più solo la regione del Donbass e si è ampliato da Kharkiv, nel nordest dell’Ucraina, a Kherson, nel sudovest del Paese.