Ucraina, missili su Vinnytsya: il video delle persone scaraventate a terra dalla spaventosa onda d'urto

Inferno a Vinnytsya. La città ucraina, nelle scorse ore, è stata funestata da un attacco missilistico russo. Il bilancio è di almeno 23 morti, tra cui ci sono tre bambini. 91 persone hanno avuto bisogno di cure mediche, 51 sono in ospedale, 5 sono in condizioni gravissime. Le immagini di video sorveglianza mostrano come la poderosa onda d’urto delle esplosioni abbia scaraventato persone a terra e abbia causato ingenti danni a case e negozi.

Vinnytsya sorge nell’Ucraina centrale ed è distante centinaia di chilometri dal fronte. Per questo l’attacco ha colto tutti di sorpresa. Il sindaco Serhiy Morhunov, raggiunto da Repubblica, ha parlato di “puro terrorismo“. “I russi stanno attaccando posti che sanno essere affollati e questo vale anche per noi, c’era gente in giro – ha spiegato il primo cittadino -. Un missile ha colpito un parcheggio vicino al centro pubblico dei servizi, un palazzo di nove piani che contiene molti uffici, una clinica privata e molti negozi”.

“Anche molte automobili sono bruciate – ha aggiunto il sindaco di Vinnytsya -, in qualche caso con persone dentro e bambini. L’altro missile ha colpito vicino a un altro centro pubblico usato come sala concerti. Non lontano c’è la Volodarka, un’azienda che fa tessuti, il registro pubblico, un reparto maternità, l’università con i suoi dormitori e palazzi privati. In tutto più di 50 edifici sono stati danneggiati. Non ci sono unità militari in questo distretto. Questo è puro terrorismo“.