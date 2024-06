Ucraina in campo a Euro 2024, il commovente video dei giocatori con le immagini della guerra con la Russia

Un racconto per i immagini delle loro case distrutte dalle bombe. È questo ciò che si vede nel video diffuso dalla nazionale di calcio ucraina a poche ore dal suo esordio agli Europei 2024. I tredici giocatori mostrano le città in cui sono nati devastate dall’invasione della Russia e spiegano quanto sia difficile restare concentrati sul torneo, mentre le loro famiglie sono in guerra.

Euro 2024, il video appello dei giocatori ucraini

“Il mio nome è Andrii Lunin, sono un portiere e gioco per il club spagnolo Real Madrid. Sono nato a Krasnohrad, nella regione di Kharkiv”. Inizia così il video condiviso sui social venerdì 14 giugno dalla federazione calcistica ucraina.

A parlare è uno dei giocatori che fanno parte della nazionale ucraina, che adesso si trova in Germania per partecipare agli Europei di calcio. Man mano che il video scorre, ogni atleta della squadra si presenta e spiega da quale parte del Paese proviene.

Fonte foto: ANSA La nazionale di calcio ucraina

Sulle voci di ognuno, vengono mostrate le drammatiche immagini delle città devastate dalle bombe russe. Al termine del video compare un messaggio che invita a supportare l’Ucraina.

“Le nostre città avrebbero voluto ospitare gli europei – conclude la nazionale ucraina – ma adesso sono impegnate a combattere, non per il torneo, ma per la libertà”.

Quando giocherà l’Ucraina

Il debutto della nazionale di calcio ucraina agli Europei avverrà lunedì 17 giugno. Alle ore 15 la squadra si scontrerà con la Romania, per poi lasciare spazio alle partite Belgio-Slovacchia (ore 18) e Austria-Francia (ore 21), che chiuderà il palinsesto della giornata.

Romania-Ucraina sarà visibile sono su Sky Sport1 (canale numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport 251. Gli incontri della nazionale italiana, insieme a pochi altri in programma, saranno trasmessi anche dalla Rai.

Il summit per la pace in Ucraina

Nel frattempo, alla vigilia degli Europei di calcio, si è concluso il summit svizzero per la pace in Ucraina, fortemente voluto dal presidente Volodymyr Zelensky.

Dei 160 Paesi invitati, in 92 si sono presentati al Buergenstock, il resort di lusso che ha ospitato il meeting dei leader mondiali. Tra i grandi assenti la Russia, non invitata, e la Cina che ha deciso di non partecipare a causa dell’esclusione di Putin dalla riunione.

Il vertice si è concluso senza progressi sostanziali. Alcuni partecipanti hanno accolto positivamente lo spostamento dell’attenzione dalla fornitura di armi al dialogo, mentre altri hanno evidenziato che per raggiungere la pace sono necessarie delle concessioni da parte dell’Ucraina.