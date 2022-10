Ucraina, Donald Trump attacca Biden: "A un passo dalla Terza guerra mondiale", le parole dell'ex presidente

“Il pianeta potrebbe essere a un passo dalla Terza Guerra mondiale”. L’ex presidente Usa Donald Trump ha duramente attaccato l’amministrazione Biden durante un comizio a Mesa, in Arizona, prendendo di mira, in particolare, la politica estera del suo successore alla Casa Bianca.

Le parole dell’ex presidente Usa

Secondo Trump, l’amministrazione Biden non è riuscita ad evitare l’invasione russa dell’Ucraina e sta trascinando il mondo verso la guerra nucleare.

Noi, ha detto il magnate, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, “dobbiamo chiedere subito negoziati di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina o ci ritroveremo con la Terza guerra mondiale, e non ce ne sarà più una come questa”.

Ha poi aggiunto: “Non avremmo avuto una guerra del genere se non avessimo avuto gente stupida che non aveva idea di cosa stesse succedendo”.

Il magnate saluta Vox come Giorgia Meloni

Nei giorni scorsi l’ex presidente Usa è intervenuto con un video-messaggio a sostegno del partito ultraconservatore spagnolo Vox, proprio come ha fatto anche Giorgia Meloni. “Tutti stiamo vivendo una situazione singolare, nella quale abbiamo bisogno di difendere le nostre frontiere e promuovere una buona agenda conservatrice” ha detto il tycoon.

“La Spagna è un grande Paese e vogliamo che continui ad esserlo, quindi complimenti a Vox per tutti i messaggi straordinari che sta difendendo in Spagna e nel mondo”, ha aggiunto Trump, che ha ringraziato direttamente il leader di Vox, Santiago Abascal.

Fonte foto: ANSA Un recente comizio di Donald Trump

L’allarme di Joe Biden: “Minaccia Armageddon”

È stato lo stesso Joe Biden, pochi giorni fa, ad ammettere che il rischio di una guerra nucleare non è da escludere e Putin va preso molto seriamente. “Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c’è la minaccia di un Armageddon’ nucleare”, ha detto Biden.

Putin, ha spiegato, “non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà”.

Se finora la linea degli Stati Uniti era stata tracciata all’ombra della prudenza e della cautela, le parole di Biden fanno emergere un cambio di rotta rispetto alle scorse settimane: l’ammissione di un concreto rischio di conflitto nucleare apre a scenari catastrofici, a cui è necessario porre un limite.