Ucciso a coltellate dal coinquilino in una casa di Roma: l'aggressione durante una lite, arrestato 38enne

Una lite tra coinquilini a Roma è culminata nell’omicidio, dopo che uno dei due ha accoltellato l’altro, in una palazzina della zona della borgata di Finocchio. A morire un cittadino afghano di 40 anni, ucciso da un connazionale di 38 anni che è stato arrestato dalla Polizia.

La lite

L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di mercoledì 26 in un appartamento a pochi passi dalla fermata metro Bolognetta, tra via Borghesiana e via Casilina. I due coinquilini avrebbero cominciato a litigare per motivi ancora da chiarire fino a quando il 38enne avrebbe afferrato un coltello da cucina e ha colpito la vittima.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della borgata di Finocchio a Roma dove è avvenuto l’accoltellamento

A causa della ferita mortale il 40enne non avrebbe avuto scampo ed è morto prima di raggiungere l’ospedale, nonostante i tentativi di mantenerlo in vita da parte del personale del 118.

Le indagini

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti, del commissariato Casilino e della Squadra mobile.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, al momento dell’intervento della polizia il presunto omicida sarebbe stato trovato con i vestiti pieni di sangue e in stato di shock.

Il 38enne è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore potrà fornire la propria versione dei fatti al magistrato, ma stando alle prime informazioni non avrebbe al momento dichiarato nulla agli inquirenti.

Il duplice omicidio a Verona

Sarebbe stata una lite la causa scatenante anche dietro il brutale accoltellamento a Verona di una coppia di anziani, Wilma Vezzaro e Giampaolo Turazza, rispettivamente di 73 e 75 anni. Per il duplice omicidio è accusato il figlio Osvaldo, 54 anni, che avrebbe ucciso i genitori dopo una violenta discussione per l’ennesima richiesta di denaro legata alla sua tossicodipendenza.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il 25 aprile l’uomo avrebbe confessato l’uccisione della coppia di anziani massacrati la sera prima nel loro appartamento al secondo piano di una palazzina di via Aquileia, quartiere Borgo Roma.

Osvaldo Turazza non aveva un lavoro stabile e risultava senza fissa dimora. Da tempo non viveva più con i genitori ma, secondo quanto rivelato dagli investigatori, manteneva “con loro rapporti per soddisfare le esigenze quotidiane”.