Uccisa a coltellate a Costa Volpino in provincia di Bergamo, 18enne morta in casa: indagini tra i conoscenti

Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. L’omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre in un appartamento al terzo piano di un condominio di via Nazionale del comune in provincia di Bergamo.

Il delitto a Costa Volpino

Da quanto ricostruito dal Corriere della Sera, dopo essere stata colpita con diverse coltellate sulla parte superiore del corpo, la ragazza sarebbe uscita dalla sua abitazione fino a cadere esanime poco dopo, lasciando tracce di sangue sul pianerottolo e sulle scale, dove sarebbero state trovate impronte di un piede scalzo.

Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di una rapina sfociata in un omicidio.

Fonte foto: ANSA

Il comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove la 18enne è stata trovata accoltellata in casa

L’omicidio

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la 18enne si sarebbe trovata nell’appartamento con un’amica, che ad un certo punto sarebbe uscita a prendere qualcosa da bere.

Rientrando ha trovato l’amica morta in casa e si è messa a gridare per chiedere aiuto. Allarmato dalle urla, un vicino di casa sarebbe uscito dal suo appartamento al secondo piano e avrebbe cercato di rianimare senza successo la ragazza, prima di avvertire le forze dell’ordine.

Le indagini

I carabinieri intervenuti sul luogo del delitto sono al lavoro per gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica di quanto successo, individuare l’autore e risalire all’eventuale movente.

Le indagini degli inquirenti si starebbero concentrando al momento in ambito familiare e tra le conoscenze della vittima. La ragazza viveva con la madre, separata dal padre e avrebbe compiuto 19 anni fra pochi giorni.

Sul posto, il sostituto procuratore di turno Giampiero Golluccio, che coordina i rilievi e le investigazioni del nucleo investigativo dei carabinieri Bergamo, insieme al Procuratore della Repubblica, Maurizio Romanelli.