Uccidono due donne e ne mangiano i corpi in un macabro rituale di magia nera di ricchezza ed eterna giovinezza

Sono racconti scioccanti quelli che arrivano dal Kerala, nel Sud dell’India, dove una coppia è accusata di aver ucciso e macellato due donne per un sacrificio umano. La polizia fa sapere che i due coniugi hanno mangiato la carne delle due vittime su consiglio di una guida spirituale.

Bhagaval e Laila Singh avrebbero seguito le indicazioni di un santone di nome Mohammed Shafi, esperto di “magia nera” e pratiche di cannibalismo.

Le due vittime e la stessa coppia erano state contattate via Facebook da Shafi. Avrebbe contattato Bhagaval Singh sui social media, creando un profilo falso con la foto profilo di una donna e suggerendogli di cercare un esperto di tantrismo.

Si sarebbe poi presentato a lui e alla moglie Laila sotto il falso nome di Rashid, promettendogli eterna giovinezza e ricchezza e assistendoli in tutte le fasi del macabro e violento rituale.

Padma, 52 anni, sarebbe stata avvicinata da Mohammed Shafi con la promessa di guadagni facili. Dopo aver raggiunto lui e la coppia in un’altra città, sarebbe iniziato un alterco.

L’uomo si sarebbe infatti rifiutato di pagarla nei tempi previsti, e dopo la discussione lui e i suoi due complici avrebbero usato un filo di nylon per strozzarla e abusare di lei.

#VIRAL : Kerala Human Sacrifice Case!

.

A court in Kochi on Thursday granted Kerala police custody of the three accused in the sensational human sacrifice case, in which two women lost their lives, for detailed interrogation.

.

.#crime #newsreels #newsreelsindia pic.twitter.com/CfNi7jdjDN

— Newsreels India (@newsreelsindia) October 14, 2022