Uccide un uomo con le forbici e si suicida lanciandosi nel vuoto a Milano: omicidio suicidio a Quarto Oggiaro

Si tratta probabilmente di un omicidio suicidio quello avvenuto a Milano in via Cogne, dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto in strada e un altro uomo, morto a sua volta, è stato trovato in un appartamento al settimo piano.

Uomo trovato morto in strada a Milano

Il cadavere di un 51enne è stato rinvenuto nella serata di domenica 21 maggio steso sull’asfalto davanti a un condominio. Si tratta di un italiano del quale non sono state rese note le generalità.

Omicidio suicidio a Quarto Oggiaro

I carabinieri della Compagnia Magenta hanno ispezionato l’appartamento in cui viveva l’uomo alla ricerca di un biglietto di addio o di qualcosa che potesse spiegare il gesto estremo.

I militari hanno invece trovato il corpo di un altro uomo privo di documenti di identità. Apparentemente si tratterebbe di una persona di origine nordafricana.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso è indicata la zona della tragedia: via Cogne si trova a Quarto Oggiaro, quartiere nella periferia nordovest della città di Milano.

Secondo i primi accertamenti medico-legali della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri il secondo cadavere mostrerebbe i segni di un’aggressione con arma da taglio.

Forse un paio di forbici l’arma del delitto

Si ipotizza che le armi del delitto possano essere un paio di forbici recuperate davanti al condominio.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato la porta di ingresso dell’appartamento regolarmente chiusa. Le chiavi di casa erano in una tasca del giubbino indossato dal 51enne.

Non sembrano esserci elementi che possano segnalare il coinvolgimento di terze persone nella tragedia.

I carabinieri stanno ancora investigando per delineare i contorni della vicenda. Secondo una prima ricostruzione, fra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta discussione nella serata di domenica.

Al culmine della lite il 51enne avrebbe pugnalato l’uomo all’interno dell’abitazione e poi, in un impeto di disperazione, si sarebbe gettato dal settimo piano per togliersi la vita.

I carabinieri stanno procedendo a interrogare i vicini di casa nella speranza che possano fornire elementi utili alle indagini. Si punta a ricostruire il tipo di relazione fra le due vittime e a individuare un possibile movente.