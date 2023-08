Uccide un ragazzo di 23 anni a colpi di fiocina a Sirolo per un diverbio in macchina: omicida in fuga

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Omicidio in strada a Sirolo, provincia di Ancona. Un uomo avrebbe ucciso un ragazzo di 23 anni al termine di un diverbio scoppiato alla guida a colpi di fiocina. Il responsabile si è dato alla fuga e non è ancora stato arrestato.

La dinamica dell’omicidio

Nella giornata di domenica a Sirolo, provincia di Ancona, un uomo ha ucciso un ragazzo di 23 anni a colpi di fiocina per strada, davanti a diversi passanti.

Secondo le prime testimonianze, i due hanno iniziato a litigare dopo essere scesi dalle rispettive auto. La vittima stava tentando di difendere una terza persona, alla guida di un’altra macchina, dall’ira dell’omicida.

La zona attorno a Sirolo, provincia di Ancona, dove i carabinieri stanno cercando l'assassino

Alla fine del litigio l’uomo avrebbe impugnato una fiocina, che portava nella propria macchina, e avrebbe sparato colpendo in pieno il giovane. Si sarebbe quindi dato alla fuga rimettendosi alla guida della propria vettura.

Le ragioni del diverbio

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica dell’omicidio, il diverbio sarebbe scaturito per una ragione estremamente futile.

I passanti avrebbero ipotizzato che si trattasse di una precedenza non data, ma le autorità avrebbero avanzato invece un’ipotesi diversa, che coinvolge una terza auto oltre a quella dell’omicida e della vittima.

Questa vettura avrebbe avuto un’andatura troppo lenta, e l’uomo avrebbe quindi iniziato a inveire contro il guidatore dalla propria auto, che si trovava subito dietro.

I due sarebbero scesi dalle vetture e in quel momento la vittima, con un amico, sarebbe arrivata per difendere l’automobilista aggredito. In questo momento l’omicida avrebbe impugnato la fiocina e fatto fuoco.

La fuga dell’omicida

L’omicidio di Siriolo è avvenuto in pieno giorno, di fronte a diversi passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. Carabinieri e soccorsi del 118 sono giunti immediatamente sul posto ma troppo tardi sia per salvare la vittima che per fermare l’omicida.

L’uomo si è infatti rimesso alla guida della propria auto, una Polo bianca, e si è dato alla fuga prima che le forze dell’ordine potessero identificarlo. Nella zona sono stati organizzati diversi posti di blocco per fermare l’assassino in fuga.