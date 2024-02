Chiama i carabinieri dopo aver ucciso moglie e figli di 5 e 16 anni ad Altavilla Milicia: 54enne si consegna

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Il delitto, avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, è stato denunciato dallo stesso uomo che dopo aver commesso l’omicidio ha chiamato i carabinieri per consegnarsi.

Il triplice omicidio nel Palermitano

Non sono ancora chiare le cause della furia omicida nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio quando, Giovanni Barreca, ha ucciso la moglie Antonella Salamone e i due figli di 5 e 16 anni Emanuel e Kevin. L’allarme è stato lanciato attorno alle 3 di notte in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli.

La scena del delitto viene definita dagli inquirenti “particolarmente cruenta”. Il corpo di Antonella Salamone non sarebbe stato trovato in casa e sono in corso ricerche per individuare il cadavere: una delle ipotesi è che il marito abbia prima bruciato il corpo e poi l’avrebbe sepolto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso Altavilla Milicia, in provincia di Palermo

Uno dei due figli, invece, sarebbe stato torturato e strangolato.

Sul delitto indaga la Procura di Termini Imerese che ha delegato gli accertamenti ai carabinieri del reparto operativo per ricostruire quanto accaduto.

Figlia 17enne si salva

Una furia omicida le cui cause verranno accertate e rese note nelle prossime ore dalle indagini della Procura. A riuscirsi a salvare un’altra figlia del 54enne, una 17enne.

La giovane, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe svegliata nella notte sentendo il padre. L’uomo, che stava farneticando di aver percepito presenze demoniache in casa, aveva già commesso il triplice omicidio.

La 17enne, alzandosi dal letto intontita, si è quindi imbattuta nei cadaveri dei fratelli dei fratelli di 5 e 16 anni.

La chiamata ai carabinieri per consegnarsi

E l’uomo dopo aver ucciso la moglie e i due figli adolescenti si è consegnato alle forze dell’ordine.

Dopo aver consumato il triplice omicidio, infatti, il 54enne ha chiamato i carabinieri raccontando cos’era successo.

L’uomo ha quindi dato appuntamento alle forze dell’ordine nella vicina Casteldaccia, dove si è consegnato senza opporre resistenza.