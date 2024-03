Uccide la madre a Firenze dopo essersi barricato in casa: arrestato 59enne, avrebbe strangolato l'85enne

Si è barricato in casa a Firenze e avrebbe strozzato la madre. Un uomo di 59 anni è stato arrestato per l’omicidio della mamma 85enne, al culmine di una lite domestica. L’uomo si era rinchiuso nell’abitazione rendendo necessario l’intervento dei vigili del Fuoco per sfondare la porta. Nell’appartamento i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita della donna.

Il litigio in casa a Firenze

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Nazione, l’uomo avrebbe cominciato a dare in escandescenze durante una discussione con la madre nel pomeriggio di venerdì 1 marzo, in un appartamento del quartiere fiorentino di Porta al Prato.

Il violento litigio avrebbe spinto lo zio a intervenire per cercare di riportare la calma nella casa nella quale il 59enne viveva con la mamma. Il nipote avrebbe reagito al tentativo di intromissione del parente al quale l’85enne aveva chiesto aiuto, sferrandogli un pugno in pieno volto.

Si barrica in casa e uccide la madre

Lo zio si sarebbe quindi allontanato per chiedere l’intervento i soccorsi, ma all’arrivo dell’ambulanza del 118, il 59enne si era già barricato in casa con la madre. Secondo quanto riportato, l’uomo sarebbe stato da tempo in cura per dei problemi psichiatrici.

Poco dopo sul posto è arrivata la polizia insieme ai vigili del Fuoco. Non ricevendo nessuna risposta i caschi rossi sono saliti al primo piano del condominio con un’autoscale, permettendo così agli agenti di fare irruzione nell’abitazione, nella quale hanno trovato il corpo senza vita dell’85enne.

L’indagine per omicidio

Con molta difficoltà poliziotti e personale medico sono riusciti a immobilizzare e sedare il 59enne che, in forte stato di alterazione, aveva fatto resistenza all’arresto.

Stando alle prime informazioni, il collo della donna presenterebbe dei segni che farebbero propendere per l’ipotesi dell’uccisione per strangolamento. Per accertare le cause della morte dell’85enne sono attesi i risultati dell’autopsia.

L’uomo sarebbe stato portato via con una barella caricata a bordo dell’ambulanza in preda a una crisi nervosa e trasferito all’ospedale di Santa Maria Nuova per controlli legati alle sue condizioni di salute. Il 59enne stato arrestato per omicidio e il pubblico ministero di turno Giuseppe Ledda, ne ha disposto il piantonamento nella struttura sanitaria