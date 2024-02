Uccide la moglie e chiama i carabinieri per costituirsi, il femminicidio a Fornaci di Barga vicino Lucca

Un uomo di 56 anni ha ucciso a coltellate la moglie a Barga, comune nei pressi di Lucca in Toscana. Poi ha chiamato i carabinieri per confessare il delitto. Pare che coppia si stesse separando e che la donna fosse già andata via di casa.

Femminicidio a Barga

Il femminicidio è avvenuto attorno alle 17:30 di lunedì 26 febbraio. Secondo la ricostruzione, Vittorio Pescaglini ha raggiunto Maria Batista Ferreira in auto. La donna, di origine brasiliana, si trovava in strada in via della Stazione.

L’uomo è residente a Fabbriche di Vallico, nel comune di Vergemoli. Pescaglini è sceso dal veicolo, una Fiat Punto, e si è avventato sulla moglie accoltellandola più volte di fronte a numerosi testimoni. Poi l’uomo ha chiamato il numero unico delle emergenze per auto-denunciarsi.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il femminicidio è avvenuto a Fornaci di Barga, frazione del comune di Barga (Lucca, Toscana).

Prima la fuga, poi la telefonata

Prima di far partire la telefonata l’uomo ha però tentato la fuga a piedi. Questo il racconto di un testimone, citato da La Nazione: “Ho sentito le urla e mi sono avvicinato all’albergo e ho visto un uomo che fuggiva con un coltello in mano”.

Il posto è stato raggiunto dai militari e dai sanitari del 118, che hanno solo potuto prendere atto della morte della donna.

L’uomo è stato condotto nella caserma di Castelnuovo Garfagnana per essere sottoposto a un primo interrogatorio. Le indagini sono in corso.

Femminicidi nel 2024

Con l’assassinio di Maria Batista Ferreira, sono 8 in totale i femminicidi del 2024:

5 sono avvenuti a gennaio (Rosa D’Ascenzo a Civita Castellana, Maria Rus e Delia Zarniscu a Naro, Ester Palmieri a Montalbiano di Valfloriana, Annalisa Rizzo ad Agropoli);

3 sono avvenuti a febbraio (Nicoletta Zomparelli e Renée Amato a Cisterna di Latina, Maria Batista Ferreira a Fornaci di Barga).

Nel 2023 le donne uccise sono state 118: 96 di loro sono state assassinate in ambito familiare o affettivo.