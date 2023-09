Uccide la madre e la chiude in un sacco a Roma, poi chiama il 112: 59enne in stato di fermo, è in carcere

Omicidio a Roma. Un 59 avrebbe ucciso la madre, chiudendola in un sacco sigillato che ha nascosto in un armadio. Poi ha allertato il 112 e i Carabinieri, confessando tutto.

L’omicidio: vittima un’anziana di 88 anni

Il tragico evento risale alle prime luci dell’alba di sabato 30 settembre. Vittima una donna di 88 anni.

Il figlio, 59enne, secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, si trova ora in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli.

Dove si è consumato l’omicidio

La telefonata al 112, sempre secondo quanto riferito dall’Ansa, è arrivata poco prima delle 2 di sabato 30 settembre.

Seguendo le indicazioni dell’uomo, i carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, sono intervenuti in via Pietro Gasparri nel quartiere Primavalle.

Il quartiere dove si è consumato l’omicidio è delimitato da via Boccea, via Pineta Sacchetti e via di Torrevecchia. Sorge su un altopiano un tempo occupato dalla vasta Tenuta di Primavalle, uno degli otto fondi agricoli proprietà del Capitolo di San Pietro.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il quartiere Primavalle, dove si è consumato il terribile omicidio

Il movente: com’è stata uccisa la donna

L’uomo avrebbe ucciso la madre per alcuni pagamenti insoluti col condominio, circa 3000 euro, e aveva paura che la donna lo scoprisse, riferisce l’Ansa.

L’anziana 88enne è stata raggiunta da tre coltellate alla schiena sferrate all’improvviso dal figlio. L’uomo, secondo quanto si apprende, non lavorava e viveva con la madre e della sua pensione.

Cadavere trovato nell’armadio della camera da letto

I Carabinieri sono entrati nell’appartamento dell’uomo 59enne. Qui, chiuso in un armadio della camera da letto, hanno rinvenuto il cadavere della 88enne chiuso in un sacco.

Sul posto è intervenuto il medico legale, il magistrato di turno ed i Carabinieri del nucleo investigativo per i rilievi.

