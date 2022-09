Uccide l'amica incinta e poi le pratica un taglio cesareo per rubarle il bambino dalla pancia

Ha ucciso la sua migliore amica tagliandole l’addome per estrarle il figlio dalla pancia e poterlo poi spacciare per suo.

Con questa accusa è finita in manette a New Boston in Texas la 29enne Taylor Parker. Le vittime sono Regan Simmons-Hancock e il figlioletto non ancora nato Braxlynn Sage.

L’ossessione per la gravidanza

Taylor Parker era talmente ossessionata dall’idea di avere un figlio da aver simulato una gravidanza indossando per mesi pance protesiche di misure crescenti per inscenare il pancione.

Il suo piano consisteva nel far credere a tutti di essere incinta e poi squartare la migliore amica per prelevarle il figlio e la placenta dall’addome. Poi avrebbe simulato il parto e avrebbe tenuto il bambino.

Aveva anche cercato una madre surrogata

Nei mesi precedenti la Parker è arrivata anche ad offrire 100mila dollari a una donna per poter avere una madre surrogata, ma il progetto è poi fallito.

Taylor Parker ha aggredito Regan Simmons-Hancock con un bisturi, le ha squarciato l’addome e ha estratto il bambino di 34 settimane che portava in grembo.

Fonte foto: 123rf

Poi ha infierito sulla donna agonizzante con 100 coltellate. Tutto questo davanti agli occhi terrorizzati della figlia di 3 anni della sua vittima. Il bambino è morto praticamente insieme alla madre.

Il fatto è avvenuto nel 2020. Secondo la legge del Texas Taylor Parker potrebbe essere condannata a morte.

Donne che uccidono le amiche per rubare il figlio

Non è la prima volta che la follia omicida di una madre mancata si manifesta secondo queste modalità.

Nel 2021 in Brasile la 27enne Rozalba Maria Grime ha attirato l’amica Flavia Godinho Mafra a un finto baby shower, poi l’ha percossa a morte con un mattone e le ha strappato il figlio dal ventre.

Sempre in Texas nel 2020 la 33enne Magen Rose Fieramusca ha ucciso la sua migliore amica Heidi Broussard per poi rubarle il figlio e farlo passare per proprio. La Fieramusca aveva simulato una gravidanza inesistente, ma a differenza degli altri casi ha aspettato il parto dell’amica per ucciderla e sottrarle il figlio.

Nel 2009 nel Massachusetts Julie Corey ha ucciso l’amica Darlene Haynes secondo modalità simili.

Nel 2006 nell’Illinois una babysitter di nome Tiffany Hall ha sventrato l’amica e cliente Jimella Tunstall per rubarle il feto e poi ha ucciso i figli della donna, di sette, due e un anno.