Uccide il padre 50enne a coltellate dopo una lite a Nizza Monferrato vicino Asti: arrestata la figlia 18enne

Tragedia familiare a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove una ragazza di 18 anni avrebbe ucciso il padre 50enne a coltellate, al culmine di una lite. Il corpo dell’uomo, senza vita, è stato rinvenuto dai carabinieri nell’abitazione di famiglia nel tardo pomeriggio di venerdì 1 marzo. La giovane è stata portata in caserma dai militari per essere interrogata.

L’episodio è avvenuto a Nizza Monferrato, nelle vicinanze di Asti, dove la segnalazione di alcuni residenti ai carabinieri ha portato ad appurare che il ritrovamento del cadavere di un uomo, nella propria abitazione, fosse il risultato di un probabile omicidio.

I militari dei comandi di Asti, Canelli e Nizza Monferrato si sono presentati presso la palazzina sita in via San Giovanni, e qui hanno raccolto alcune testimonianze. L’uomo di 50 anni è stato ritrovato con segni abbastanza evidenti di accoltellamento. Immediata è partita quindi l’indagine per omicidio, con l’attenzione rivolta sin dai primi momenti attorno alla figlia 18enne dell’uomo.

Una lite finita in tragedia

Secondo la prima ricostruzione degli eventi, il dramma sarebbe avvenuto in seguito a un litigio, forse uno dei tanti di questa famiglia numerosa di origini russe, avvenuto in particolare fra padre e figlia.

Proprio quest’ultima si sarebbe avventata, per ragioni ancora ignote, sul 50enne, ferendolo ripetutamente e in modo mortale con un coltello. Il tutto sarebbe avvenuto, in base ai primi riscontri, alla presenza dei fratelli minori della ragazza.

Non è ancora stato chiarito se, all’arrivo dei carabinieri, l’uomo di 50 anni fosse già morto o se i militari l’abbiano trovato ancora in vita, per pochi istanti di agonia, prima di spegnersi.

Ricerca del movente

Le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire la dinamica esatta del delitto, ancora in fase di accertatamento così come sconosciuti sono i dettagli in merito alle motivazioni che possono aver portato la 18enne ad aggredire mortalmente il proprio padre.

Dopo l’intervento dei carabinieri, la ragazza è stata portata in caserma al fine di essere sottoposta all’interrogatorio da parte del pm di Alessandria, il quale ha disposto il suo arresto e i rilievi scientifici nell’abitazione.