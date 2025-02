Ubriaco minaccia clienti in un bar a Viterbo e brandisce una bottiglia innanzi alla polizia: agenti spintonati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un trentaduenne straniero è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo un episodio avvenuto lo scorso 2 febbraio a Viterbo. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha creato scompiglio in un bar del capoluogo, minacciando il gestore e spaventando i clienti. Ne dà notizia il sito della Polizia di Stato.

Intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti sul posto, trovando l’uomo in preda ai fumi dell’alcool. Alla richiesta di lasciare il locale, il trentaduenne ha opposto resistenza, brandendo una bottiglia di birra, minacciando e spintonando i poliziotti. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una forbice, che è stata sequestrata.

Denuncia e misure preventive

Portato in Questura, l’uomo è stato identificato e denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per i reati di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Porto Abusivo di oggetti atti ad offendere. A seguito di un’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore di Viterbo ha emesso un “D.A.S.P.O. Willy”, vietando all’uomo l’accesso ai locali di pubblico trattenimento e agli esercizi pubblici del comune per tre anni.

Fonte foto: IPA