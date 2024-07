Vigile ubriaco investe una ragazza di 27 anni e le due nipotine piccole a Camposano (Napoli): morta la giovane

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia a Camposano. Nel comune in provincia di Napoli un vigile urbano ubriaco ha investito una ragazza 27enne che stava camminando con le sue due nipoti di 7 e 10 anni. La giovane è morta mentre le bambine sono rimaste illese.

La dinamica dell’incidente di Camposano

Nella notte tra il 5 e 6 luglio a Camposano, comune in provincia di Napoli, una ragazza di 27 anni è stata investita da un’auto mentre camminava con le nipotine in via Croce San Nicola, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.

Sull’auto, una Suzuki Splash, c’era un ragazzo di 26 anni che arrivando dallo stesso senso di marcia della 27enne l’avrebbe urtata in pieno, sbalzandola a più di un metro di distanza in un terreno adiacente alla carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà Camposano, dove è accaduto l’incidente

La ragazza, secondo le ricostruzioni dei carabinieri arrivati sul posto, sarebbe morta sul colpo, mentre le due bambine sono state completamente mancate dalla macchina e sarebbero quindi rimaste illese.

L’intervento dei carabinieri e l’identificazione del vigile

Il ragazzo che guidava l’auto si sarebbe fermato pochi metri più avanti dal punto in cui avrebbe colpito la vittima dell’incidente, attendendo che sul posto arrivassero i carabinieri per verificare cosa fosse accaduto. Le forze dell’ordine hanno confermato che si trattava di un giovane vigile urbano in servizio a Napoli da circa un anno.

Portato in ospedale, i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato un tasso alcolemico di 1,7 grammi per litro, più di tre volte superiore al limite massimo consentito dalla legge per mettersi alla guida di qualsiasi mezzo.

Di conseguenza ai risultati delle analisi, il 26enne è stato arrestato. È accusato di omicidio stradale e al momento si trova ai domiciliari nella propria abitazione in attesa del processo.

La morte della ragazza e le condizioni delle bambine

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente di Camposano, trovando che la ragazza di 27 anni colpita dalla macchina sarebbe morta immediatamente dopo essere stata sbalzata per oltre un metro nel campo adiacente alla strada che stava percorrendo con le due nipotine.

Nell’incidente le bambine non sarebbero però state in nessun modo coinvolte. Le due bimbe di 10 e 7 anni quindi sono risultate completamente illese quando sono intervenuti i primi soccorritori sul luogo del sinistro.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa però, i medici hanno riscontrato comunque alle due bambine un serio stato di shock a causa di quanto accaduto alla zia.