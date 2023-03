Ubriaco fa pipì in aereo sul vicino di posto durante il volo da New York: drastica decisione della compagnia

Nella giornata di domenica 5 marzo, un cittadino indiano che viaggiava in aereo da New York a New Delhi ha urinato in volo sul passeggero seduto al suo fianco. Si tratta del terzo episodio del genere in appena 3 mesi.

Cosa è successo sul volo American Airlines da New York a New Delhi

L’ultimo episodio risale, come detto, a domenica 5 marzo ed è accaduto su un volo American Airlines da New York a New Delhi. Il protagonista è stato uno studente indiano di 20 anni, che, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, è stato descritto dai vicini di posto come “evidentemente ubriaco durante il volo“.

Il passeggero-vittima non ha voluto sporgere denuncia e si è limitato a segnalare l’accaduto all’equipaggio, accettando le scuse dello studente. La Polizia aeroportuale, però, lo ha fermato e la compagnia aerea ha reso noto di averlo bandito per sempre dai suoi voli.

Fonte foto: iStock - CHUYN

Urina sul passeggero accanto: i due precedenti

Nei due episodi analoghi precedenti, risalenti ai mesi di novembre e dicembre del 2022, le vittime erano state entrambe viaggiatrici. Sotto choc per quanto accaduto, in quel caso avevano denunciato il passeggero incontinente.

Cosa è successo il 26 novembre 2022

‘AgenziaNova’ riporta il racconto della donna di 70 anni su cui, il 26 novembre 2022, un passeggero ubriaco ha urinato durante un volo Air India tra New York e Nuova Delhi. La passeggera colpita dal getto di urina ha riferito di essersi vista offrire dall’equipaggio un pigiama asciutto e delle pantofole e di essere stata invitata a tornare al suo posto, coperto da un lenzuolo ma ancora maleodorante in seguito a quanto accaduto. Dopo essersi rifiutata di sedersi al posto lei assegnato, alla donna sarebbe stato offerto un posto tra quelli a disposizione dei membri dell’equipaggio.

Le parole della donna riportate da ‘AgenziaNova’: “Ho successivamente appreso da un altro passeggero che in prima classe erano disponibili diversi posti vuoti. Alla fine ho anche dovuto pagarmi le spese di tintoria e recuperare i bagagli indossando un pigiama Air India”.