Ubriaco cade sui binari della metro a Milano: salvato dagli addetti Atm, 50enne miracolosamente illeso

Panico alla stazione di Precotto, sulla metro M1 di Milano direzione Rho, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre. Un uomo è caduto sui binari pochi istanti prima dell’arrivo del treno. L’evento ha ovviamente paralizzato la circolazione per diverso tempo. Per fortuna l’uomo, un 50enne di cui non si conoscono le generalità, sembra stare bene.

Incidente in metro Precotto a Milano: 50enne cade sui binari

Stando alla ricostruzione degli eventi, erano circa le 22:45 quando i presenti alla stazione di Precotto (Milano) hanno assistito alla caduta di un uomo sui binari.

Data l’ora abbastanza tarda, la metropolitana non era molto affollata: un dettaglio che, probabilmente, è stato provvidenziale.

Infatti, gli addetti dell’Atm sono riusciti a osservare la caduta e, accorgendosi della presenza dell’uomo sui binari, hanno prontamente sospeso la corrente per fermare i treni in circolazione in quel momento.

È stata una questione di secondi: il treno successivo sarebbe infatti arrivato dopo pochi istanti. Senza il tempestivo intervento degli addetti dell’ATM, la tragedia sarebbe stata inevitabile.

Uomo cade sui binari, miracolosamente (quasi) illeso: era ubriaco

L’uomo che è caduto sui binari della metro M1 milanese è un 50enne, di cui però non si conosce l’esatta identità.

Grazie all’intervento dei tecnici Atm, l’uomo se l’è cavata egregiamente, uscendo dall’incidente miracolosamente illeso. O quasi: ha infatti riportato un lieve trauma cranico a causa della caduta.

Il 50enne è stato soccorso tramite ambulanza e auto medica, e prontamente trasportato al San Raffaele di Milano. È stato rilevato che, al momento della caduta, era ubriaco.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

La circolazione sul tratto di metro interessato è rimasta bloccata per diverso tempo, con conseguenti ritardi. Tuttavia, la situazione è rientrata dopo aver soccorso l’uomo.

Oltre ai sanitari, sul luogo della tragedia sfiorata sono intervenuti sia la Polizia che i Vigili del Fuoco. E si sta ancora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non è ancora chiaro, infatti, se l’uomo sia caduto accidentalmente perché ubriaco, o se abbia scelto deliberatamente di gettarsi tra i binari della metro.