Uber Capucci accusato di omicidio a Vignola vicino Modena: trovati morti in casa la madre e il fratello

Sono Anna Malmusi, di 88 anni, e il figlio Emore Capucci, di anni 66, le vittime di un duplice omicidio avvenuto a Vignola, nella provincia di Modena.

La ricostruzione dei fatti

Del reato, come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, è accusato il 67enne Uber Capucci, figlio e fratello delle due vittime. L’esatta dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito urla poco dopo l’ora di cena, attorno alle 21,30. C’è sconcerto tra i familiari delle vittime, che non avevano idea di potenziali attriti tra i fratelli.

Il duplice omicidio si è verificato in via Torino a Vignola, in provincia di Modena, in Emilia Romagna.

L’arrivo dei carabinieri

I carabinieri sono accorsi in pochi minuti sul posto. Anche i familiari, una volta allertati, hanno raggiunto in breve l’abitazione.

La scena che si sono trovati davanti è stata descritta come “terrificante“.

In prognosi riservata il presunto assassino

Il 67enne Uber Capucci, presunto autore del duplice omicidio, è stato portato via in ambulanza e attualmente si trova ricoverato a Baggiovara in prognosi riservata. L’uomo è piantonato in ospedale dai carabinieri.

Stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta di Modena’, il presunto assassino avrebbe tentato di togliersi la vita dopo quanto accaduto.

L’omicidio è avvenuto in via Torino, a Vignola, nella provincia di Modena.