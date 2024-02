Tutti i misteri sull'omicidio di Alice Neri: dall'argine alle tracce d'olio fino al movente

È ufficialmente iniziato il processo per la morte di Alice Neri. In aula Mohamed Gaaloul, che ora deve rispondere di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Alice Neri è stata uccisa la notte del 18 novembre 2022 a Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, e il suo corpo è stato dato alle fiamme all’interno del bagagliaio della sua auto. La donna aveva 32 anni.

Il processo in Corte d’Assise

Il processo in Corte d’Assise si è aperto con la presidente della Corte Ester Russo che ha ammesso la costituzione parte civile della madre e del fratello della vittima, rappresentati dall’avvocato Cosimo Zaccaria, del marito assistito da Antonio Ingroia e della figlia.

La presidente Russo ha ammesso che si costituissero parte civile anche le associazioni Unione Donne Italiane (Udi) e La Casa delle Donne. Respinta la richiesta de La Caramella Buona, la cui mission è principalmente contro la pedofilia.

Gaaloul è stato arrestato in territorio francese nel dicembre 2022 grazie a un mandato di arresto europeo.

Ora si attende l’estensione da parte della Francia del reato di violenza sessuale nei confronti di Alice Neri, di tentata estorsione ai danni di un’altra persona e di cessione di sostanze stupefacenti.

L’omicidio di Alice Neri

La sera del 17 novembre 2022 Alice Neri stava trascorrendo una serata in un bar insieme a un collega. Verso le 2:30 aveva lasciato il locale, ma non era mai rientrata a casa.

L’indomani, il 18 novembre, la sua auto carbonizzata venne rinvenuta nei pressi di un canale. All’interno del bagagliaio c’era il suo cadavere, anch’esso carbonizzato. Inizialmente le indagini si concentrarono sul marito Nicholas Negrini e sul collega Marco Cuccui.

In seguito spuntò terzo nome: Mohamed Gaaloul, 29 anni. Quest’ultimo aveva incontrato Alice Neri all’esterno del locale. Lo riferirono alcuni testimoni.

In seguito i due erano saliti a bordo della Ford Fiesta della 32enne, per poi scomparire nelle campagne del Modenese fino al luogo in cui fu trovato il cadavere di Alice Neri. Gli inquirenti stabilirono che Gaaloul uccise la donna con 7 coltellate per poi chiudere il cadavere nel bagagliaio e dare fuoco all’auto.

I misteri

Gaaloul conosceva Alice Neri? Le telecamere di ‘Mattino Cinque’ lo chiedono ai famigliari di lui, che negano. Raccontano, piuttosto, che il loro congiunto era solito chiedere passaggi, dunque non si esclude che in quelle prime ore del mattino del 18 novembre 2022 potesse aver fatto la stessa cosa con la 32enne.

Il tunisino raccontò, inoltre, che Alice Neri lo avrebbe fatto scendere dopo un chilometro di percorso perché un’auto li stava inseguendo, anche se il difensoredi Galooul, Roberto Ghini, ha smentito questo dettaglio.

Alle 5:09 l’auto di Alice Neri sostò sulle rive di un canale per poi riprendere il percorso fino al punto in cui si consumò la tragedia. Perché? Mohamed Gaaloul la uccise proprio in quel luogo per poi prendere il controllo del mezzo con il cadavere della 32enne nel bagagliaio?

Ancora, dall’autopsia è emerso che quella sera Alice Neri assunse alcol e cocaina, potrebbe dunque aver avuto un malore prima di morire sotto i colpi di Mohamed?

Infine, il giallo continua con la tanica di olio esausto rinvenuta sul luogo in cui l’auto e il corpo sono stati dati alle fiamme. Tracce dello stesso olio sono state trovate sul materasso sul quale Mohamed Gaaloul ha dormito quella notte, in casa di un cugino. Mohamed aveva già quella tanica con sé?