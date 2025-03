Tutti i guai di Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi: le condanne, il carcere, l'artrite e i reality

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi, è stata arrestata dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza assieme al suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, Davide Lacerenza. In passato, Stefania Nobile ha già scontato una condanna a 9 anni e 4 mesi.

Chi è Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi

Stefania Nobile è nata a Bologna il 16 novembre 1964. È la figlia di Wanna Marchi e del suo primo marito Raimondo Nobile.

Ha debuttato in televisione a 13 anni con piccole partecipazioni. In seguito, ha lavorato come annunciatrice televisiva per Rete 4 (all’epoca in cui l’emittente era ancora di proprietà del Gruppo Mondadori). Nel 1983 ha affiancato la madre e il fratello Maurizio nel Wanna Marchi Show, in onda su Rete A, durante il quale ha esordito nel mondo delle televendite che l’hanno resa famosa in tutta Italia.

Wanna Marchi e Stefania Nobile.

Le condanne per Stefania Nobile, il carcere e l’artrite

Nel dicembre del 2001, Stefania Nobile è stata arrestata per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione assieme alla madre Wanna Marchi, in ragione della sua partecipazione societaria in Ascié S.r.l. e Anidene S.r.l., dell’attività televisiva e di quella di coordinamento dei centralinisti.

Il 4 marzo 2009 la Corte suprema di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 9 anni e 4 mesi per Stefania Nobile, che sempre assieme alla madre, è stata condannata nell’aprile 2010 anche per bancarotta fraudolenta per il fallimento della società Ascié.

Dopo alcuni mesi di carcere, Stefania Nobile è stata ricoverata in una clinica per artrite reumatoide. Dopo qualche tempo, le sono stati concessi gli arresti domiciliari. Stefania Nobile è uscita ufficialmente dal carcere nel 2013.

Stefania Nobile, L’Isola dei Famosi e il doc Wanna su Netflix

Nel gennaio del 2017 ha suscitato molto clamore l’annuncio della partecipazione di Stefania Nobile, assieme alla madre Wanna Marchi, al reality show “L’isola dei famosi“. In seguito alle polemiche sorte, Mediaset ha poi deciso di non confermare la loro presenza nel cast del programma.

Nel settembre del 2022 Stefania Nobile ha preso parte al documentario “Wanna” su Netflix, dedicato alla vita di sua madre, Wanna Marchi.

Stefania Nobile e Fabrizio Corona

Poco piu di un anno prima, nel giugno del 2021, Stefania Nobile era tornata alla ribalta delle cronache per un suo annuncio social: la figlia di Wanna Marchi aveva comunicato di essere la nuova agente di Fabrizio Corona.

Le sue parole: “Adesso posso dirlo, preparatevi che stasera si sciabola! Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero uno, non ho mai avuto dubbi e l’ho sempre saputo”.

Stefania Nobile aveva poi aggiunto: “Sono orgogliosa perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i due più grossi cavalli d’Italia, ovvero Davide Lacerenza Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io”.

L’arresto di Stefania Nobile e Davide Lacerenza

Proprio con Davide Lacerenza, suo ex compagno e titolare della Gintoneria a Milano, Stefania Nobile è stata arrestata nella mattinata di martedì 4 marzo.

Dalle indagini, come riportato da ANSA, sarebbe emerso che Stefania Nobile e Davide Lacerenza, assieme a un factotum, avrebbero procurato ragazze e droga a una serie di clienti. Le accuse a vario titolo nei confronti della figlia di Wanna Marchi, di Lacerenza e del factotum, sono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.