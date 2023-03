Tutte le candidature ai David di Donatello 2023: vola "Esterno notte" di Bellocchio, l'elenco delle nomination

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Entrano nel vivo i David di Donatello 2023. A dominare le candidature della 68esima edizione del premio, presentate giovedì 30 marzo, è “Esterno notte” di Marco Bellocchio con 18 nomination. Ma nulla è ancora deciso: la cerimonia finale di premiazione si terrà mercoledì 10 maggio. Tutte le candidature per ogni categoria.

La presentazione delle candidature

A presenziare l’annuncio delle candidature, tra gli altri, c’erano Stefano Coletta, direttore intrattenimento prime time RAI, il conduttore Carlo Conti, che verrà affiancato da Matilde Gioli durante la presentazione della cerimonia finale, e Lucia Borgonzoni, sottosegretaria del Ministero della cultura.

Quest’anno, ha dichiarato il presidente, “abbiamo avuto una possibilità libera di costruire una prima serata,” anticipando che la cerimonia potrebbe essere diversa da quella classica, ospitata nella sede eccezionale degli Studi Lumina, in attesa che i lavori di creazione dei nuovi teatri di posa a Cinecittà saranno completati.

Fonte foto: ANSA Paolo Sorrentino e Antonio Capuano alla premiazione dei David di Donatello 2022

Coletta ha poi annunciato “una micro-parte di show” pensata nel tentativo di evitare il rimbalzo negli ascolti dello scorso anno e ha sottolineato l’importanza per la Rai di lasciare spazio al cinema, che “forse è anche uno degli ultimi spazi di libertà nel codice espressivo, porta l’evasione, uno sguardo slargato dal presente e dà la possibilità allo spettatore sia di evadere che si acquisire. Il cinema è un collante tra memoria e presente”.

Da parte sua, Bergonzoni ha promesso una campagna di comunicazione da 20 milioni di euro per promuovere il ritorno del pubblico al cinema in sala e annunciato che il Governo varerà un’iniziativa per cui “i film italiani ed europei costeranno meno, i soldi li metterà il Governo”.

I film con più nomination

Sono in tutto 25 i premi del David di Donatello che vengono assegnati ogni anno, a cui si aggiungono i David Speciali.

Rientrano tra i film premiabili quelli usciti al cinema tra il 1˚ marzo 2022 e il 31 dicembre 2022. Nelle prime due settimane di marzo, poi i componenti della Giuria dell’Accademia votano per le nomination e le trasmettono ufficialmente.

In testa alle classifiche delle candidature c’è “Esterno notte” con 18 nomination, seguita da “La stranezza” di Roberto Andò e “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh a pari merito con 14 candidature, “Il signore delle formiche” con 11 e “Nostalgia” con 9.

La commedia drammatica di Paolo Virzì, “Siccità”, porta a casa appena 4 candidature.

Tutte le candidature

Ecco le candidature per ciascuna delle principali categorie di premio:

Miglior film

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Miglior regia

Marco Bellocchio (Esterno Notte)

Gianni Amelio (Il Signore delle Formiche)

Roberto Andò (La Stranezza)

Felix Van Groeningen & Charlotte Vandermeersh (Le Otto Montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

Miglior sceneggiatura originale

Astolfo (Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello)

Chiara (Susanna Nicchiarelli)

Esterno Notte (Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino)

Il Signore delle Formiche (Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava)

L’Immensità (Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni)

La Stranezza (Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso)

Miglior sceneggiatura non originale

Bentu (Salvatore Mereu)

Brado (Massimo Gaudioso, Kim Rossi Stuart)

Il Colibrì (Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo)

Le Otto Montagne (Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh)

Nostalgia (Mario Martone, Ippolita Di Majo)

Migliore attrice protagonista

Amanda – Benedetta Porcaroli

Esterno notte – Margherita Buy

L’immensità – Penelope Cruz

Settembre – Barbara Ronchi

Siccità – Claudia Pandolfi

Miglior attore protagonista

Esterno notte: Fabrizio Gifuni

Il signore delle formiche: Luigi Lo Cascio

La stranezza: Ficarra e Picone

Le otto montagne: Alessandro Borghi

Le otto montagne: Luca Marinelli

Migliore attrice non protagonista

Amanda: Giovanna Mezzogiorno

Esterno notte: Daniela Marra

La stranezza: Giulia Andò

Nostalgia: Aurora Quattrocchi

Siccità: Emanuela Fanelli

Miglior attore non protagonista

Esterno notte: Fausto Russo Alesi

Esterno notte: Toni Servillo

Il signore delle formiche: Elio Germano

Le otto montagne: Filippo Timi

Nostalgia: Francesco Di Leva

Miglior canzone originale

Diabolik – Ginko all’attacco!, Diodato

Il colibrì, Sergio Endrigo, Riccardo Senigallia, Marco Mengoni

Il pataffio, Stefano Bollani, Luigi Malerba

Margini, Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini

Ti mangio il cuore, Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia, Elodie

Miglior film internazionale